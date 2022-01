Gegen Moskau: USA sichern Kiew Unterstützung zu

Washington. Die USA hat der Ukraine im Konflikt mit Russland ihre Unterstützung zugesagt. US-Präsident Joseph Biden versicherte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij am Sonntag (Orstzeit), dass die USA und ihre Verbündeten »entschlossen« auf eine russische Invasion der Ukraine reagieren würden. Der ukrainische Präsident begrüßte die »standhafte Unterstützung« der Vereinigten Staaten für sein Land. Regierungsvertreter der USA und Russlands kommen am 9. und 10. Januar in Genf zu Beratungen zusammen. Russland dringt auf Abkommen mit den USA und der NATO, mit denen eine Osterweiterung des Kriegsbündnisses sowie die Errichtung von US-Militärstützpunkten in angrenzenden Staaten untersagt werden sollen. Die Forderungen wurden bereits von mehreren NATO-Mitgliedern zurückgewiesen. (AFP/jW)