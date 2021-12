Bowie für Briefe

Zu seinem 75. Geburtstag von David Bowie am 8. Januar 2022 wird der Rockstar mit einer Sonderbriefmarke geehrt. Die 85-Cent-Marke erscheine bereits am 3. Januar und zeige ein Bild von Bowie mit Gitarre aus dem Jahr 1984, teilte die Deutsche Post am Donnerstag in Bonn mit. (dpa/jW)