»Gedenkkundgebung zum 42. Jahrestag des Mordes an Celalettin Kesim«. Celalettin Kesim war ein türkischer Kommunist. Er wurde am 5.1.1980 in Westberlin, am Kottbusser Tor, bei einer Protestaktion gegen die drohende Militärdiktatur in der Türkei von türkischen Faschisten und islamischen Fundamentalisten ermordet. Mittwoch, 5.1., 17 Uhr, Berlin, Kottbusser Tor/Ecke Reichenberger Str. Veranstalter: Kommunistische Partei der Türkei, DKP Berlin, SDAJ Berlin

»Die alte neue Welt. Fortschritt und Rückschritt im Widerstreit der Systeme«. Eine filmische Weltbetrachtung von Andrew und Annelie Thorndike (DDR 1977, Defa). Die beiden kommunistischen Filmemacher schufen mit diesem Streifen ein international beachtetes und nach wie vor hochaktuelles Werk. Im Anschluss findet eine Podiumsdiskusion mit Detlef Kannapin statt. Eintritt: 5,00 Euro. Donnerstag, 6.1., 19 Uhr, Berlin, Volksbühne, Roter Salon, Rosa-Luxemburg-Platz. Veranstalter: DKP Berlin, Peter-Hacks-Gesellschaft e. V.

»Luxemburg-Liebknecht-Demons­tration«. 103 Jahre nach der Ermordung von Rosa und

Karl demonstrieren wir ihrer gedenkend für Frieden, Solidarität und soziale Gerechtigkeit, gegen faschistoide Entwicklungen und gegen jede Art von Rassismus. Wir müssen viele werden! Sonntag, 9.1., 10 Uhr, Berlin, U-Bhf. Frankfurter Tor. Veranstalter: Bündnis zur Vorbereitung der Demonstration im Rahmen der Ehrung

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.