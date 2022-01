Von Angern koordiniert Linke-Fraktionen

Magdeburg. Die sachsen-anhaltische Linke-Politikerin Eva von Angern übernimmt im Jahr 2022 den Vorsitz der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden ihrer Partei. Das teilte die Landtagsfraktion in Magdeburg am Wochenende mit. Die Konferenz ist ein bundesweites Gremium, das die Arbeit der Fraktionen der Partei im EU-Parlament, im Bundestag und in den Landtagen koordiniert. »Das Jahr 2022 wird für die Linke als Gesamtpartei ein entscheidendes Jahr«, sagte von Angern. Nur mit »neuer Motivation« und einem »klaren politischen Kurs« werde die Partei auf allen Ebenen wiedererstarken, erklärte die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Magdeburger Landtag. (dpa/jW)