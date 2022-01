Irak: Gedenken an Tötung von General Soleimani

Bagdad. Am zweiten Jahrestag des US-Drohnenangriffs auf den iranischen General Kassem Soleimani im Irak haben in Bagdad Tausende Menschen einen vollständigen Abzug der US-Soldaten aus ihrem Land gefordert. Bei dem vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump angeordneten gezielten Anschlag war auch der ranghohe Militär Abu Mahdi Al-Muhandis getötet worden. Washington habe mit dem Angriff »zeigen wollen, dass es hier ist, um zu bleiben«, sagte ein Demonstrant der AFP. Am Sonntag abend sollte am Flughafen von Bagdad eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Dort erinnert das Wrack des Wagens von Soleimani und Al-Muhandis an den US-Angriff. (AFP/jW)