Zwölfter Massenprotest im Sudan seit Militärputsch

Khartum. Einsatzkräfte sind im Sudan erneut mit Tränengas gegen Zehntausende Demonstrierende vorgegangen. In der Hauptstadt Khartum zogen Menschen am Sonntag bei der zwölften Runde größerer Proteste seit dem Militärputsch vom 25. Oktober in Richtung des Präsidentenpalastes. Zuvor wurden Internet- und Mobilfunkdienste unterbrochen, alle Brücken nach Khartum waren geschlossen, wie Zeugen Reuters berichteten. Bei den letzten landesweiten Protesten am Donnerstag waren sechs Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer seit dem Putsch nach Angaben des sudanesischen Ärztekomitees auf 54 erhöht. (Reuters/jW)