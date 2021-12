Die italienische Polizei hat rund 200 antike Kunstschätze im Wert von geschätzt zehn Millionen Euro in den USA ausfindig gemacht, gab sie am Donnerstag in Rom bekannt. 160 der illegal ausgegrabenen Gegenstände seien bereits zurück nach Italien gebracht worden. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sprach von einer »außergewöhnlichen Rückholung«. (dpa/jW)