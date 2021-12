Gehört nirgends dazu

Der Bund sollte das Deutsche Hygiene-Museum (DHM) in Dresden aus Sicht seines scheidenden Direktors Klaus Vogel stärker unterstützen, sagte der 65jährige der Deutschen Presseagentur laut Meldung vom Donnerstag. Die Stiftungskonstruktion mit jährlichen Zuschüssen der Stadt Dresden und des Freistaats Sachsen sorge zwar für relative Freiheit. »Der Nachteil ist, wir gehören nirgends richtig dazu«, so Vogel, der in den Ruhestand geht. »Wenn der Bund dabei wäre, könnte das ein Modell für so ein Haus von regionaler und überregionaler Bedeutung sein.« (dpa/jW)