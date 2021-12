Drei Atommeiler in BRD gehen vom Netz

Berlin. Von sechs Atomkraftwerken in der Bundesrepublik gehen drei vom Netz. An diesem Freitag erlöscht die Betriebserlaubnis der Anlagen Grohnde in Niedersachsen, Brokdorf in Schleswig-Holstein und des Blocks C im AKW Gundremmingen in Bayern. Grohnde und der C-Block waren 1984 in Betrieb genommen worden, Brokdorf 1986. Damit verbleiben noch Isar 2 (Bayern), Emsland (Niedersachsen) und Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg). Deren Erlaubnis läuft zum 31. Dezember 2022 aus.

Davon unberührt sind die Atomfabriken in der BRD, weshalb der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) den »Atomausstieg« gegenüber dpa am Donnerstag als »unvollständig« kritisierte. So werde etwa die Urananreicherungsanlage im nordrhein-westfälischen Gronau weiter betrieben. Gleiches gelte für die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen, sagte BUND-Chef Olaf Brandt. (dpa/jW)