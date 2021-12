Börse: US-Konzerne noch stärker vertreten

Frankfurt am Main. Angetrieben vom Höhenflug der Tech-Riesen haben US-Konzerne ihre Dominanz an den Börsen ausgebaut. Unter den 100 wertvollsten Börsenunternehmen der Welt befinden sich allein 61 aus den USA, drei mehr als im Vorjahr, wie eine Studie der Beratungsgesellschaft EY zeigt. Unter den Top ten sind demnach keine europäischen Unternehmen mehr vertreten und nur zwei, die nicht ihren Sitz in den USA haben – der Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz vier und der taiwanesische Chiphersteller TSMC auf Rang zehn. (dpa/jW)