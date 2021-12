Ermittlungen gegen Polizei nach Coronademo

Bautzen. Nach Auseinandersetzungen auf einer Demonstration gegen Coronamaßnahmen im sächsischen Bautzen hat die Polizei Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt in den eigenen Reihen aufgenommen. Das Verfahren sei eingeleitet worden, nachdem ein Video im Internet aufgetaucht sei, das zwei Polizisten zeige, die Teilnehmern des Protests in den Rücken träten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. »Unabhängig von den Umständen ist so ein Verhalten natürlich inakzeptabel«, sagte ein Sprecher der Polizei. Beim Versuch, die illegale Demo zu stoppen, waren am Montag zwölf Polizeibeamte verletzt worden. (dpa/jW)