290 »Alarmstarts« der NATO wegen Russland

Brüssel. Kampfflugzeuge der NATO haben in diesem Jahr bereits rund 370 »Alarmstarts« in Europa absolviert. Bei 290 der Einsätze ging es um die Identifizierung und Überwachung russischer Flugzeuge, wie das Kriegsbündnis in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Die meisten Flugzeuge seien im Baltikum abgefangen worden. Diese Einsätze seien in der Regel ohne Zwischenfälle verlaufen, NATO-Flugzeuge hätten die betroffenen Luftfahrzeuge lediglich aus dem Bereich eskortiert. Nur sehr wenige Flugzeuge seien in den NATO-Luftraum eingedrungen. (dpa/jW)