Städtetag: Mehr Fachkräfte anwerben

Berlin. Der Deutsche Städtetag warnt vor dem Fachkräftemangel in Krankenhäusern, bei der Pflege und in der Kinderbetreuung. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte laut dpa-Meldung von Dienstag: »Wir rechnen mit 230.000 fehlenden Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sowie 300.000 fehlenden Pflegekräften in den kommenden Jahren.« Wenn die Generation der sogenannten Babyboomer in Rente gehe, verschärfe sich das Problem, so Dedy. Ab 2026 greife zudem der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. »Auch dafür fehlt uns qualifiziertes Personal.« Die neue Koalition habe angekündigt, dass sie das Einwanderungsrecht modernisieren und die Arbeitskräfteeinwanderung erleichtern wolle. »Das ist gut und muss jetzt schnell gehen, ohne sich im Detail zu verhaken. Es geht darum, dass unser soziales Netz sicher bleibt und keine Löcher bekommt«, sagte Dedy. (dpa/jW)