Freche Planung

Berlin. Fabian Wiede sei die Absage seiner Teilnahme an der Handball-Europameisterschaft »nicht leichtgefallen«, sagte der 27jährige von den Füchsen Berlin gegenüber dem Tagesspiegel (Montag). Dass er in diesem Jahr Vater geworden sei, sei dabei ein Faktor gewesen. »Jeder, der ein Kind hat, weiß, dass es Phasen im Leben gibt, die wichtiger sind oder die sich nicht ganz so einfach gestalten«, erklärte Wiede. »Die Gründe an sich waren andere.« Des weiteren bemängelte Wiede die Planungen von Liga und Verband: »Das war schon sehr frech und hat gezeigt, wie wenig Verständnis für die Spieler da ist.« (dpa/jW)