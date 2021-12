Mit allen Registern

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Alarmsignale: Asklepios-Beschäftigte vor dem Landesgesundheitsministerium in Potsdam (21.10.2021)

Die Palette der Methoden, die »Arbeitgeber« anwenden, um den Forderungen ihrer Beschäftigten nicht entgegenzukommen, ist breit. Sie reicht von Ignorieren, Falschinformationen und einstweiligen Verfügungen bis zum Einsatz von Streikbrechern oder Union Busting beziehungsweise Verhinderung der betrieblichen Interessenvertretung. Das sind auch die Instrumente der Führungsetagen in Krankenhäusern. Auch im Jahr zwei der Pandemie.

Zwei Beispiele: Bereits im Sommer hatten die Intensivpflegekräfte am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) auf ihre Überlastung hingewiesen und auf die Gefährdung, die sich daraus für die Patienten ergibt. Sie verlangen nicht viel – nur verbindliche Personalschlüssel und Dienstpläne. Auf ihre Forderungen wurde bislang nicht reagiert. Aus der Not heraus zogen die Beschäftigten zum Ende des Jahres daher die Reißleine. Seit dem 17. Dezember springen sie bei Personalausfall nicht mehr aus ihrer dienstfreien Zeit ein.

Am 12. November informierte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi darüber, dass die Kreuznacher Diakonie die Mitarbeitervertretung (MAV) im Diakonie-Krankenhaus im saarländischen Neunkirchen (DKN) aufgelöst hat. Eine Dienstvereinbarung, nach der das DKN, das Fliedner-Krankenhaus und das Fliedner-Hospiz eine gemeinsame MAV gebildet hatten, wurde kirchengerichtlich für nichtig erklärt. Auch wenn eine Mitarbeitervertretung noch machtloser ist als ein Betriebsrat, der sich immerhin auf das Betriebsverfassungsrecht berufen kann, ist die fehlende Interessenvertretung insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener Arbeitsbelastung und der ungewissen Zukunft des Krankenhauses ein Problem. Denn die Diakonie plant, das ehemals städtische Krankenhaus wieder zu verkaufen.

Welche Register Krankenhauskonzerne ziehen, ließ sich in diesem Jahr vermutlich am eindrücklichsten anhand der Auseinandersetzungen um Entlastung und bessere Bezahlung in Brandenburg und Berlin studieren. In Brandenburg kämpften die Beschäftigten der psychiatrischen Fachkliniken von Asklepios monatelang für eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) und damit um die gleiche Vergütung, die ihre Kollegen an den Asklepios-Kliniken in Westdeutschland erhalten. In Berlin führte Verdi die Auseinandersetzung um verbindliche Personalbesetzung an den landeseigenen Krankenhauskonzernen Charité und Vivantes sowie eine Bezahlung nach TVöD in den Tochtergesellschaften der Kliniken. Da die Krankenhäuser die Sache zunächst auszusitzen versuchten, ernteten sie Streiks. In allen Fällen stimmten die Belegschaften für unbefristete Arbeitsniederlegungen. Besonders Vivantes und Asklepios machten auf sich aufmerksam, weil sie Ausstände mit Verweis auf fehlende Notdienstvereinbarungen gerichtlich zu untersagen versuchten. Aufgrund von einstweiligen Verfügungen mussten Arbeitsniederlegungen tatsächlich zunächst gestoppt werden. Juristisch haltbar war das nie, weil für Streiks ausreichend ist, dass Notdienste tatsächlich sichergestellt werden.

■ Asklepios informierte die Öffentlichkeit darüber hinaus falsch über die Tarifverhandlungen. Angeblich hätte der Konzern eine Gehaltserhöhung von bis zu 16 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten geboten. Statt dessen wurden in den Brandenburger Kliniken Streikbrecher aus den Asklepios-Kliniken in Göttingen und Hamburg eingesetzt – und zwar zu dem Gehalt, für das die Brandenburger kämpften.

Vivantes begleitete die Auseinandersetzungen mit offensiver Pressearbeit. Besonders auffällig waren die Bemühungen, den Blick auf die Folgen des Streiks für die Patienten zu wenden. So hieß es etwa in einer Pressemitteilung vom 13. September: »Der Verdi-Streik in den Kliniken und Einrichtungen von Vivantes hat auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten massive Auswirkungen.« Weil die Neurologie am Vivantes-Klinikum in Spandau vollständig bestreikt und damit geschlossen wurde, sei die Aufnahme neuer Schlaganfallpatienten kaum noch zu gewährleisten gewesen. »Für die Betroffenen ist das dramatisch, da das Vivantes-Klinikum über die einzige Stroke-Unit Spandaus verfügt und jede Minute Verzögerung dem Gehirn und damit Leben des Patienten schwerwiegenden Schaden zufügt«, erklärte der ärztliche Direktor und Chefarzt der Neurologie am Klinikum Spandau, Jörg Müller.

Verdi bekräftigte auf Nachfrage, dass die Patienten während des Streiks nicht mehr gefährdet seien als im Alltag. Und tatsächlich, das bestätigten Beschäftigte und Verdi-Vertreter sowohl in dieser als auch in früheren Auseinandersetzungen, wurde noch nie ein Menschenleben aufgrund einer Arbeitsniederlegung am Krankenhaus gefährdet. Wäre es so, soviel ist sicher, die Gegenseite würde bei jeder Gelegenheit daran erinnern.