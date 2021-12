Die letzte Bärin

Im Berliner Zoo gibt es nun keine Eisbären mehr. Eisbärin Katjuscha ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Tierpfleger fanden sie am Heiligabend leblos auf ihrer Außenanlage, wie der Zoo am Montag mitteilte. Das Tier war schon seit einigen Jahren herzkrank gewesen und schon länger in tierärztlicher Behandlung. Katjuscha war den Angaben zufolge die älteste Eisbärin Europas. Das Tier habe ein außerordentlich hohes Alter erreicht. Im natürlichen Lebensraum werden Eisbären maximal 25 bis 30 Jahre alt. (dpa/jW)