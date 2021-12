Türkische Lira erneut auf Talfahrt

Frankfurt am Main. Die jüngste Erholung der türkischen Währung ist vorerst beendet. US-Dollar und Euro verteuern sich im Gegenzug um jeweils sechs Prozent auf 11,2941 beziehungsweise 12,831 Lira, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete. In der vergangenen Woche waren sie wegen einer Staatsgarantie für Spareinlagen und milliardenschwerer Interventionen der Notenbank um etwa 45 Prozent eingebrochen. Weil die türkische Zentralbank die Zinsen trotz hoher Inflation niedrig hält, halten Börsianer neue Rekordtiefs der Lira für sehr wahrscheinlich. (Reuters/jW)