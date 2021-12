China verzeichnet 162 neue Infektionen

Beijing. Mit 162 neuen Infektionen an einem Tag hat China die bislang höchste Zahl neuer lokaler Coronafälle in diesem Jahr verzeichnet. Wie die Behörden am Montag berichteten, wurden allein 150 Infektionen in der Metropole Xi’an gemeldet, wo bereits in der vergangenen Woche nach dem Auftreten einiger Fälle Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner verhängt worden waren. (dpa/jW)