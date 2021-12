Schweinfurt: Schnelle Urteile nach Demo

Schweinfurt. Nur einen Tag nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizisten während einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen in Schweinfurt am Sonntag stehen einige Teilnehmer bereits vor Gericht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilte, sollten »plus minus vier« festgenommene Demonstranten noch am Montag in einem beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Schweinfurt ein Urteil bekommen. Der Vorwurf laute Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Angriff auf Polizeibeamte. Das Gericht teilte mit, dass es am Montag drei Verhandlungen geben sollte. Bei der Demonstration am Sonntag abend waren mehrere Teilnehmer verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind. (dpa/jW)