»Tiergartenmord«: Urteil rechtskräftig

Berlin. Das Urteil im Prozess um den sogenannten Tiergartenmord ist laut Berliner Kammergericht rechtskräftig. »Keiner der Verfahrensbeteiligten hat das Urteil angefochten«, teilte das Gericht am Montag mit. Wegen der Erschießung eines Georgiers im August 2019 in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin-Moabit hatte das Gericht Mitte Dezember gegen einen Russen lebenslange Haft verhängt. Im Urteil ist von »Staatsterrorismus« die Rede; das Gericht gibt an, der 56jährige habe im Auftrag staatlicher russischer Stellen gehandelt. Russland hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. (dpa/jW)