Draghi und Macron: Mehr »Spielraum«

Paris. In der Debatte über eine Novelle der europäischen Verschuldungsregeln fordern Italien und Frankreich mehr Spielraum. In einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Financial Times (Donnerstag) sprachen sich Italiens Regierungschef Mario Draghi und der französische Präsident Emmanuel Macron für »sinnvolle Strukturreformen« aus: »Wir brauchen mehr Handlungsspielraum und genügend Schlüsselausgaben für die Zukunft, um unsere Souveränität zu sichern«, so die Forderung der Staatschefs. Derzeit läuft ein Konsultationsprozess der EU-Kommission zu einer Neuregelung des europäischen »Stabilitäts- und Wachstumspakts«. (Reuters/jW)