China: Lockdown in Provinzhauptstadt Xi’an

Beijing. Nach einigen Dutzend Coronainfektionen im chinesischen Xi’an sind Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Donnerstag dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen sind kaum erlaubt. Jede Familie kann ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage einkaufen gehen darf, wie die Stadtregierung in ihrem Erlass mitteilte. Die Behörden meldeten am Donnerstag 63 lokale Infektionen. Der Ausbruch sei durch »importierte Fälle« ausgelöst worden, hieß es. Neben dem Lockdown in der Provinzhauptstadt von Shaanxi sollen auch millionenfache Coronatests dabei helfen, den Ausbruch einzudämmen. (dpa/jW)