»Grüner« Wasserstoff: Fast eine Milliarde Euro vom Bund

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium hat für ein neues Instrument zur Subventionierung von »grünem« Wasserstoff 900 Millionen Euro freigegeben. Das teilte das Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. Konkret geht es um die Stiftung »H2-Global«, mit der in den kommenden Jahren ein funktionierender internationaler Markt für mit erneuerbaren Energieträgern gewonnenen Wasserstoff aufgebaut werden soll. Die ersten Lieferungen nachhaltiger Energieträger auf Wasserstoffbasis nach Deutschland und Europa seien für das Jahr 2024 geplant. (dpa/jW)