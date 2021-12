Der Ernst der Lage

C. Hardt/Future Image /imago images Klaus Ernst im Bundestag (Berlin, 14.1.2021)

Am späten Dienstag nachmittag hat die Bundestagsfraktion von Die Linke jene Mitglieder benannt, die sie in die verschiedenen Bundestagsausschüsse entsenden wird. In diesem Zusammenhang wurde auch darüber entschieden, wen die Fraktion für den einzigen Ausschussvorsitz vorschlägt, den sie in dieser Legislaturperiode besetzen kann – den des Ausschusses für Klima und Energie. Der Fraktionsvorstand hatte dafür am Montag den ehemaligen Parteivorsitzenden Klaus Ernst nominiert, der in der vergangenen Legislaturperiode den Wirtschaftsausschuss geleitet hatte und dabei nicht durch klassenkämpferische Stellungnahmen aufgefallen war. Der gleichfalls ehemalige Parteichef Bernd Riexinger bewarb sich auch um diesen Posten. Bei der Abstimmung in der nur noch 39 Mitglieder zählenden Fraktion entfielen nach jW-Informationen 23 Stimmen auf Ernst und 13 auf Riexinger.

Der durchaus unerwartet eskalierte Konflikt um Ernst hatte die Partei in den Tagen zuvor erheblich durchgerüttelt. Am Freitag war ein an die Fraktion gerichteter offener Brief (»Nicht euer Ernst«) bekanntgeworden, in dem es heißt, Ernst habe sich »immer wieder gegen wirksame klimapolitische Positionen und das Programm der Linken gewendet«. Die Linke müsse »Klima und Soziales ohne Ausspielerei verbinden«. Der langjährige Gewerkschafter habe sich »disqualifiziert«; er bediene Narrative der FDP und von Konzernchefs. Bis zum Dienstag hatte der Brief knapp 5.000 Unterzeichner – viele allerdings von außerhalb der Partei. Am Sonntag hatte sich der Parteivorstand nach jW-Informationen mit der Kritik an Ernst befasst und eine Beschlussfassung dazu mit 20 gegen 8 Stimmen abgelehnt.

Allerdings hat der Aufruf dem Vernehmen nach innerhalb der Partei eine Gegenbewegung hervorgerufen, die in erster Linie von einer spürbaren Entrüstung darüber gespeist zu werden scheint, dass zum wiederholten Male – und einmal mehr über den Spiegel lanciert – einzelne Mitglieder der Bundestagsfraktion kampagnenartig öffentlich angezählt werden. Vor dem Hintergrund dieser Stimmung hatte die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Montag erklärt, sie und die Kovorsitzende Janine Wissler lehnten »diese Form der politischen Auseinandersetzung« ab. Man weise »öffentliche Kampagnen gegen Klaus Ernst« zurück.

Mit einer scharfen Stellungnahme hatte sich zuvor der Bundessprecherrat der Parteiströmung Sozialistische Linke gegen die Initiatoren des offenen Briefes gewandt. Auch wenn man über einzelne Positionen von Ernst diskutieren könne, frage man sich doch »so langsam«, in wessen Interesse »diese ›Parteikreise‹ agieren«, hieß es. Es handele sich um die »immer gleichen« Akteure, die »im Verbund mit ›Bewegungsaktivisten‹«, die nicht Mitglied der Partei oder sogar Mitglied einer anderen Partei seien, versuchten, die Linke »zu spalten und kleinzukriegen«. Einige Genossinnen und Genossen hätten die ernste Lage der Partei »offensichtlich nicht begriffen«.

Auffällig an der Argumentation des offenen Briefes ist, dass von den Ernst-Gegnern so getan wird, als sei der Vorsitz eines Bundestagsausschusses ein politisches Einflussamt, dessen Inhaber oder Inhaberin eine mehr oder weniger eng an ein Parteiprogramm gekoppelte Linie durchsetzen könne. Das ist allerdings falsch: Der gesamte Parlamentsbetrieb und insbesondere die Ausschussarbeit ist strukturell auf eine inhaltliche Einebnung von Parteipolitik bzw. eine »staatspolitische« Neutralisierung von Parteipositionen ausgerichtet. Von den Ausschussvorsitzenden wird »Moderation« und »Neutralität« erwartet; einen Handlungsspielraum, um eigene Themen gegen den Widerstand von Ausschussmitgliedern aus anderen Fraktionen zu setzen, gibt es nicht.

Ein Ernst-Unterstützer bezeichnete die Kampagne gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden vor diesem Hintergrund gegenüber dieser Zeitung am Mittwoch als »zutiefst verlogen«. Bislang habe sich »kein Mensch« dafür interessiert, in welchen Ausschüssen die Linke den Vorsitzenden stelle, und wer das sei. Nun werde unvermittelt so getan, als sei das eine zentrale Frage für die politische Zukunft der Gesamtpartei.

Über diesen Punkt gerieten am Dienstag abend beim Kurznachrichtendienst Twitter die zwei ehemaligen Linke-Bundestagsabgeordneten Niema Movassat und Andreas Wagner aneinander. Nachdem Movassat die Nominierung von Ernst beklagt und behauptet hatte, dass man als Ausschussvorsitzender »viel Aufmerksamkeit« erlangen könne, was etwa Ernsts Ladung von Gerhard Schröder zu einer Anhörung des Wirtschaftsausschusses gezeigt habe, entgegnete Wagner: »Du weißt schon, dass das eine öffentliche Anhörung des Ausschuss[es] für Wirtschaft und Energie unter der Überschrift ›Sicherung der Souveränität deutscher und europäischer energiepolitischer Entscheidungen (Nord Stream 2)‹ war und keine Soloveranstaltung von Klaus Ernst?«

Unterdessen wird in der Partei über die Folgen der Entscheidung der Fraktion für Ernst diskutiert. Während einige von dessen Gegnern Parteiaustritte und eine nachhaltige Entfremdung von der Klimabewegung für möglich halten, winken Unterstützer ab: Es handele sich hier um eine »künstliche Kampagne«, die Schaden angerichtet habe, aber bereits in sich zusammengefallen sei.