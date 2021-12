Die Scheußlichkeit der Gesellschaft

imago/ZUMA Press Mit Fanzines fing alles an: Science-Fiction-Autor Ray Bradbury (1920–2012)

Der Verleger und Autor Hardy Kettlitz gibt schon seit vielen Jahren die Buchreihe »SF Personality« mit biographischen Angaben und Werkverzeichnissen bekannter Science-Fiction-Autorinnen und -Autoren heraus. Der kürzlich neu aufgelegte Band über den US-amerikanischen Autor Ray Bradbury (1920–2012) dürfte ganz sicher auch außerhalb der Leserschaft phantastischer Literatur auf Interesse stoßen.

Bradburys Roman »Fahrenheit 451« ist einer der bekanntesten Klassiker der Gesellschaftsdystopie. Das Buch ist auch eine furiose Abrechnung mit der stockreaktionär-kulturfeindlichen McCarthy-Ära in den USA der 50er Jahre und daher politisch interessant. Bekannt und heute noch lesenswert sind zudem Bradburys Erzählungsbände »Die Mars-Chroniken« und »Der illustrierte Mann«. Alle drei genannten Bücher sind unter anderem in der DDR erschienen.

Die (leider) kurze Biographie Bradburys am Anfang des Bandes umfasst zahlreiche Details aus seinem Leben. So zum Beispiel, dass er als Jugendlicher sehr arm war, sein Geld als Zeitungsverkäufer verdiente und die erste von ihm gekaufte Schreibmaschine auf Raten abstottern musste. Ungeachtet dessen veröffentlichte er wenig später seine ersten Erzählungen, meist in Fanzines und Heftreihen. Einer Einberufung zum Militär und damit der Teilnahme an den Gemetzeln des Zweiten Weltkrieges entging Bradbury dank seiner Ausmusterung, statt dessen arbeitete er ehrenamtlich für das Rote Kreuz. Anfang der 30er Jahre war er dann schon ein erfolgreicher, etablierter Schriftsteller.

Der Hauptteil des Buches umfasst das nach Zeitabschnitten geordnete Werkverzeichnis Bradburys einschließlich einer Inhaltsangabe des jeweiligen Titels – eine ungeheure Fleißarbeit. Bradbury war ein sehr produktiver Autor, er verfasste etwa 450 Kurzerzählungen, zehn Romane, außerdem zahlreiche Theaterstücke, Filmdrehbücher, Gedichte und Essays. Viele der in diesen Inhaltsangaben dokumentierten Fakten sind wenig bekannt. So liest man beispielsweise im Kapitel über »Fahrenheit 451«, dass Bradbury ursprünglich eine Novelle »The Fireman« geschrieben hatte, die er später auf Romanumfang erweiterte.

Das Besondere an Bradburys wohl bekanntestem Roman ist, dass der Autor eben keine totalitäre Diktatur beschreibt, sondern den repressiven Stumpfsinn und die Scheußlichkeiten einer von der Mehrheit der Bevölkerung getragenen bürgerlichen Gesellschaft. Wer in so einer Gesellschaft eigene Gedanken entwickelt, wird leicht Opfer einer Hexenjagd. Literatur, die ja durchaus zum Denken anregt, gilt unter diesen Umständen als unnütz, mitunter schädlich, bei Haussuchungen gefundene Bücher werden von der Feuerwehr verbrannt. Doch was ist, wenn ein Feuerwehrmann die Bücher nicht länger verbrennt, sondern anfängt, sie zu lesen? »Fahrenheit 451« ist ein gelungenes Hohelied auf die literarische Subversion. Im Jahre 1966 wurde der Roman (allerdings ohne Mitwirkung des Autors) unter der Regie von François Truffaut verfilmt.

Sehr zu loben ist der Memoranda-Verlag dafür, dass er in den Anhang des Buches zwei Texte von Eckehard Redlin aufgenommen hat, einst Lektor des DDR-Verlages »Das Neue Berlin«. Redlin hatte sich damals dafür eingesetzt, Bradburys Werke in das Verlagsprogramm aufzunehmen. Hier findet sich auch das von ihm im Jahr 1974 geschriebene Nachwort für die DDR-Ausgabe von »Fahrenheit 451«.

Der 2012 in Kalifornien verstorbene Bradbury konnte gegen Ende seines Lebens auf zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für sein Werk zurückblicken. Im Jahre 2000 wurde sogar ein bereits 1992 entdeckter Asteroid nach ihm benannt. Die Auszeichnung des derweil schwerkranken Autors mit der »National Medal of Arts« 2004 durch den US-Präsidenten sei ihm gegönnt. Dass der Präsident George W. Bush hieß und ein Bild ausgerechnet von dieser Verleihung in den Band aufgenommen wurde, hat der bekennende Kriegsgegner Bradbury allerdings nicht verdient.