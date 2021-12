Wirtschaft macht Druck

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB Im Handel ist sie nicht sehr beliebt, im Betrieb soll sie einfacher zu kontrollieren sein als Tests: die 2G-Regel

Die Debatte um die Coronaimpfpflicht in Deutschland nimmt Fahrt auf. Die drei Parteien der Ampelkoalition hatten angekündigt, dass ab dem 16. März nur noch in der Pflege und Medizin arbeiten kann, wer die Impfung nachweisen kann. Wann die allgemeine Impfpflicht folgen wird, ist noch nicht ausgemacht. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, sagte am Montag bei NTV, sie hoffe, dass sie nicht »deutlich später« folge.

In den Gewerkschaften wird das Thema kontrovers diskutiert. Die für Mitte März geplante Impfpflicht lehnte Frank Werneke, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, ab. »Die Impfquote in Bereichen wie der Pflege, dem Gesundheitswesen und Kitas ist im Verhältnis zum Durchschnitt der Bevölkerung sehr hoch«, erklärte er am 15. November. Die Impfpflicht werde nur dazu führen, dass noch mehr Menschen ihren Beruf verlassen werden. »Das verschärft den Personalmangel in allen betroffenen Bereichen, namentlich in der Pflege und im Gesundheitswesen.«

Statt allein auf die Impfpflicht zu setzen, müsste in den besonders kritischen Bereichen auf jeden Fall ein hartes Testkonzept greifen. »Tägliche Tests sind aus meiner Sicht insbesondere in der Altenpflege für Beschäftigte und Besucher zwingend«, erklärte Werneke. Der Impfstatus alleine bringe wegen »der vielen Impfdurchbrüche« keine absolute Sicherheit mehr.

Die Personalflucht, vor der Wernecke warnte, ließe sich sicherlich durch eine allgemeine Impfpflicht verhindern. Eine jW-Anfrage, wie Verdi zu ihr stehe, ließ die Gewerkschaft unbeantwortet. Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), zeigte sich offen ihr gegenüber. Zuvor müsse es aber eine sachliche und offensive Debatte geben, um einen bereiten gesellschaftlichen Konsens zu sichern, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung (Donnerstag). Kurzfristig sei sie keine Lösung in der Pandemie. Sie könne aber ein wirksames Instrument sein, »um im kommenden Jahr eine fünfte Infektionswelle zu verhindern«, so seine Hoffnung.

Unterdessen machen Wirtschaftsverbände Druck und fordern vehement eine allgemeine Impfpflicht. Ihnen geht es dabei vor allem um Aufwand und Kosten des Gesundheitsschutzes in den Betrieben – und um ihre Umsätze.

Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbandes »Die Familienunternehmer«, sagte laut Welt vom Freitag: »Gerade ungeimpfte Beschäftigte machen bei der Überprüfung für Firmen den größten Aufwand«. Die Nachweise von Genesenen und Geimpften seien schnell kontrolliert, dagegen brauche es für die Durchführung und Kontrolle von Tests für Ungeimpfte viel Zeit. »Das sorgt bei Vorgesetzten für Aufwand und Verdruss.«

Das Handeslsblatt vom 25. November zitierte ihn so: »Unsere Pflicht als Unternehmer ist es, die Wirtschaft am Laufen zu halten – und das geht nur mit gesunden und vollständig geimpften Mitarbeitern«. Mit anderen Worten: Ungeimpfte Beschäftigte bringen die Gewinne in Gefahr. Wenn man zwischen Lockdown und Impfpflicht entscheiden müsste, dann sei letzteres der kleinere Eingriff in die Freiheit. Natürlich meinte er damit nur die Freiheit der Unternehmen.

Um einen neuen Lockdown zu verhindern, sei die Impfpflicht angemessen, heißt es auch vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Verbandes, erklärte gegenüber Welt: Die 3G-Regel sei für die unternehmerische Praxis ungeeignet. Damit seien hohe Test- und Dokumentationskosten verbunden. Deshalb plädiert er für die 2G-Regel am Arbeitsplatz, was einer faktischen Impfpflicht entspreche.

Die Wirtschaft fürchtet nicht nur die Kosten und das Dickicht an verschiedenen Regelungen; viele Unternehmen sehen rechtliche Unsicherheiten, die vor Gericht landen könnten. Manchen Branchen macht die Dauerschleife von Schließungen und Öffnungen zu schaffen, die Unternehmen in existentielle Nöte bringen. Deswegen kippt bei ihnen die Stimmung in Richtung allgemeine Impfpflicht. Der Einzelhandel plädiert für sie und möchte mit ihr die 2G-Regelung wieder abschaffen, weil sie bislang mit erheblichen Umsatzeinbußen einhergeht.

Auf Tests und 2G-Regelung will Gewerkschafter Hoffmann allerdings – vorerst – nicht verzichten. Im öffentlichen Leben solle die 2G-plus-Regelung gelten, sagte er; Geimpfte und Genesene sollen sich also zusätzlich testen und einen Negativtest vorweisen müssen. Das werde »notwendig sein, weil auch sie nicht vollends sicher vor Infektionen geschützt sind«, so Hoffmann.