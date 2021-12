Nachschlag: Tödlicher Smog

imago/ZUMA Press Qbiliqs Kohlemeiler produzieren nicht nur Strom (7.5.2014)

Die abtrünnige serbische Provinz Kosovo erzeugt Strom bis heute praktisch nur aus der Kohleverfeuerung. Unweit der Haupstadt Pristina stehen mit den Meilern Kosova A und Kosova B offenbar die dreckigsten Anlagen Europas, heißt es in dem am Montag morgen gesendeten SWR 2-Bericht. Die 1962 beziehungsweise 1984 in Betrieb genommenen Anlagen stehen in der Kleinstadt Obiliq, aus der der SWR-Reporter berichtete. Sie seien eine »Altlast aus jugoslawischen Zeiten«. Die Bevölkerung weist seit Jahren eine besonders hohe Krebsrate auf, auch weil neben den Emissionen der Kraftwerke die Menschen bis heute vor allem mit Holz und Kohle heizen. Erste Proteste gegen den Smog habe es 2016 gegeben.

Der Kraftwerksverantwortliche, die Regierung und »Jungunternehmer« erzählen von ihren Plänen der »Vergrünung« des Standortes. Doch stillegen will die Kraftwerke wohl niemand. Und wie die Bevölkerung künftig ihre Wohnungen warmhalten soll, geht aus dem Bericht auch nicht hervor. (mb)