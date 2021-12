Business nicht im Wortschatz

Dorine van der Klei Umständliche Umfüllung, bis alles verdunstet oder verspritzt ist: Tomas Schmit, »zyklus für wassereimer (oder flaschen)« (1962)

Den 100. Geburtstag von ­Joseph Beuys, den »Pater Leppich der Kunst« (Timm Ulrichs), feierte NRW mit einem von sage und schreibe 25 Institutionen in 13 Städten ausgerichteten gigantomanischen Programm und hob so seinen Sockel weiter gen Himmel. Um andere Fluxus-Künstler ist es eher still. Zu ihnen gehört Tomas Schmit (1943–2006), der im Alter von nur 19 Jahren zu der Gruppe um George Maciunas stieß und bei den wichtigen Fluxus-Festivals und -Aktivitäten zwischen 1962 und 1965 in diversen europäischen Städten mit von der Partie war. Sehr verdienstvoll ist deshalb die von Marius Babias und Krisztina Hunya kuratierte Ausstellung »Tomas Schmit Retrospektive« beim n. b. k., die sich den frühen Fluxus-Arbeiten von Tomas Schmit widmet. Das spätere Werk des Künstlers, für das er den dreidimensionalen Raum gegen Zeichenpapier und -karton tauschte, beleuchtet die parallel stattfindende, ebenso verdienstvolle Ausstellung »sachen machen« im Kupferstichkabinett. Schmits Zeichnungen, ausgeführt in einem eher kindlichen Duktus, sind Versuchsanordnungen und hinterfragen Naturgesetze, arithmetische und mathematische Phänomene ebenso wie banalste Alltagsbeobachtungen. Auch hier leuchtet immer wieder Schmits Humor auf. Als Verehrer von Georg Christoph Lichtenberg und Karl Valentin schreckte er auch vor Zoten und Kalauern wenig zurück.

Die Dokumente der frühen Fluxus-Phase bestehen hauptsächlich aus getippten Aktionsanweisungen, Ideen und Konzepten von Stücken, die der n. b. k. in Vitrinen und an den Wänden präsentiert. Den visuell leicht spröde wirkenden Schriftstücken sind Filmdokumente der verschiedenen Fluxus-Aktionen und Happenings hinzugefügt. Die Besucher sollten Zeit und Geduld für die Lektüre mitbringen, um den Humor und die Antikunsthaltung der Texte zu genießen. Schmits bekannteste Fluxus-Aktion, dramaturgisch genau beschrieben in obligatorischer Kleinschreibung, war der »zyklus für wassereimer (oder flaschen)« (piece, 1962). Sie sah die Aufführung konsequent und antihierarchisch ausdrücklich für jeden Akteur vor: »der interpret steht in einem kreis von 10–30 wassereimern (oder flaschen). ein eimer (eine flasche) ist mit wasser gefüllt, die anderen sind leer …« Dann beginnt der Aktionszyklus der umständlichen Umfüllung von einem in den anderen Eimer (Flasche), bis »alles wasser verdunstet oder verspritzt ist«. Später variierte er diese Aktion, indem er nur agierte, wenn kein Publikum anwesend war und sofort pausierte, um z. B. zu rauchen, sobald jemand den Raum betrat.

Schmit wandte sich später von der Bewegung ab und veröffentlichte 1982 einen (selbst-)kritischen Text zu den Anfängen und der Entwicklung des Fluxus. Darin wirft er den Protagonisten vor, sich im Gegensatz zur ursprünglichen Idee der Antikunst immer stärker vom Kunstbetrieb vereinnahmen und sogar musealisieren zu lassen, veräußerbare Werke zu produzieren, was nie der Fluxus-Idee entsprochen habe. Auch wenn er natürlich ebenso vom Verkauf lebte, behielt er einen stark antibürgerlichen Gestus bei. Dorothy Iannone erinnert in einem Textbeitrag für das Kupferstichkabinett eine spontane Aufführung Schmits nachts am Savignyplatz, als er sich auf dem Weg zu seiner Wohnung in der Bleibtreustraße peu à peu aller Kleider entledigte und auf den Gehsteig warf.

Vereinzelt experimentierte »Schmiddy«, wie manche Freunde ihn nannten, sogar mit Malerei. Der Free Jazzer Brötzmann beschreibt schelmisch in einem vom n. b. k. produzierten Videointerview das auch im Film präsentierte Gemälde »unser savignyplatz« von 1977, das einen weißen Hasen mit gelbem Saxophon im grünen Gras zeigt. Schmits Hommage an Brötzmann, der ebenfalls vom Fluxus kommt und über seinen Freund bemerkt: »›Business‹ gab es nicht in Schmiddys Wortschatz«.

Der Fluxus wurde gerne als »Das künstlerische Gestammel unserer Zeit« bezeichnet, das nichts weniger beabsichtige, als »den Sinn im Unsinn aufzudecken«, wie der Kommentar aus dem Off eines Fernsehberichts des WDR von 1964 zum Fluxus-Festival in der TH Aachen lautete. So pejorativ dieser Kommentar auch gemeint war, so ganz falsch ist er nicht. Denn diese Bewegung wollte bewusst die Parameter des üblichen Kunstgeschehens nicht nur ignorieren, sondern konterkarieren. Die Erwartungshaltung des Publikums wurde unterlaufen, strapaziert und provozierte dadurch Reaktionen des Publikums, um es so zu aktivieren. Das »sachen machen« (Schmit) bezog sich ja nicht ausschließlich auf die Künstler, sondern in seiner Verweigerungsgeste auf praktisch alles und jeden, also auch auf die Idee des Happenings. Dem Gedanken des völlig Unpompösen, kein großes Brimborium zu veranstalten, blieb Schmit mit seinen Papierarbeiten treu. Bis zum Schluss behielt er eine wohltuende und kritische Distanz zum Kunstbetrieb.