»Ich dachte, die Wörter gehören mir nicht«

Gueffroy/imago Ein Beispiel für das vielschichtige DDR-Frauenbild: Plattenunterhalterin Sabine Scharrschmidt bei der Arbeit in der Disko (Berlin, Hauptstadt der DDR, 1979)

Sie sind 1975 in eine Ostberliner Künstlerfamilie geboren worden, Ihr Großvater ist der Schriftsteller Harald Hauser. Ist dieser biographische Hintergrund ein Motiv für Ihre anschwellende Schreiblust?

Mein Ärger darüber, dass zum Beispiel das vielschichtige DDR-Frauenbild in der deutschen Geschichte oft so überdeckt wird vom BRD-Frauenbild, ist ein Antrieb, da etwas Wichtiges festzuhalten. Ich muss mich immer mit dem Erklären und Belehren zurückhalten. Dass es eine Künstlerfamilie war, ist ganz günstig. Ich kann ausgefallene Sachen erzählen, muss weniger Rücksicht auf die Verwandten nehmen, weil ich mehr Verständnis bekomme und habe viel vom Scheitern zu erzählen.

Ihr erster Roman erschien 2015 bei Rowohlt. Sind Sie ein literarisches Spättalent, oder ließen Sie sich Zeit?

Geschrieben habe ich schon immer sehr viel und leidenschaftlich. Aber ich bin Legasthenikerin und dachte, die Worte gehören mir nicht, weil ich sie nicht richtig schreiben kann. Deshalb habe ich mich nicht rausgewagt, sondern erst mal Bühnenbild und Fotografie studiert. Schriftstellerin wollte ich schon mit elf werden. Das habe ich schriftlich. Ist mir aber für eine ganze Weile offenbar wieder entfallen.

Sie arbeiten sich in Ihren Romanen an Ihrer Familiengeschichte ab. Wissen Sie schon, was Ihr nächstes Thema sein wird?

Nur die »Gewitterschwimmerin« handelt von meiner Familie. Die anderen Romane sind zum größten Teil fiktiv. Aber es sind oft Themen, mit denen ich mich auskenne. Der vierte Roman, der im Februar 2022 im Eichborn-Verlag erscheint, handelt von arroganten Künstlern und deren asozialem Umfeld.

Sie veröffentlichen seit vielen Jahren Ihre Fotografien. Wie hat sich Corona in Ihrem fotografischen Werk niedergeschlagen?

Ich habe keine Fotoaufträge mehr, weil ich hauptsächlich Veranstaltungen fotografiert habe. Das ist der Unterschied. Aber seit die Street Photographie in Deutschland tot ist, weil die Persönlichkeitsrechtslage das für die künstlerische Fotografie nicht mehr zulässt und man als Fotograf ins Ausland gehen muss, um Street Photographie zu machen, fotografiere ich eh nur noch Landschaften und meine Kinder und Enkelkinder und Menschen, die ich gut kenne. Die schönsten Bilder darf ich nicht mehr veröffentlichen. Da ist Schreiben einfacher und nicht so frustrierend.

Ist Berlin Ihr Lebensanker?

Nein. Ich würde gerne mal woanders leben.

Sie leben mit Ihren Kindern im Prenzlauer Berg. Wie hat sich Ihre Wohngegend in den letzten 20 Jahren verändert?

So, dass ich mich wie eine Touristin fühle. Manchmal mag ich es, manchmal nicht.

Was hassen Sie an Berlin?

Nur, dass es zu viele Autos gibt. Ich hoffe auf eine autofreie Innenstadt.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Heimat?

Brandenburgische Kiefernwälder mit struppigem Grasboden und sauren Blaubeeren. Heidekraut unter Strommastschneisen, märkischen Sandboden und modrige Gewässer. Wenn ich mich mal nicht verbunden fühle mit der Heimat, dann schreibe ich mir eine.

Einige Autorinnen mit DDR-Teilbiographie sind wegen Corona ganz schön abgedriftet: Kathrin Schmidt, Angelika Klüssendorf, natürlich Monika Maron …

Die drei sind ja ziemlich standhafte Vorbilder. Auch für mich. Mein Großvater hat verschwurbelt geschrieben. Literarisch ist er kein Vorbild. Christa Wolf, Brigitte Reimann und Anna Seghers sind es.

Im Pandemiejahr 2020 suchten Sie sich einen neuen Job, um über die Runden zu kommen, weil Ihnen die Einnahmen aus Lesungen fehlten. Gab es Probleme mit der Künstlersozialkasse?

Man durfte nur 450 Euro aus nichtkünstlerischer freiberuflicher Arbeit einnehmen. Bei mir wurden es wegen der ausgefallenen Lesungen 600 Euro. Da wurde ich rausgeschmissen. Nachdem ich so ein Theater gemacht hatte, wurde ich wieder aufgenommen.

Wie ging die Angelegenheit aus? Erfuhren Sie Solidarität?

Viele, denen es genauso ging, wollten lieber unterm Radar bleiben und hofften, dass sie nicht überprüft würden. Insofern gab es keinen Zusammenhalt. Aber viel Lob und Anerkennung von allen Seiten. Jetzt darf man seit August 1.300 Euro aus nichtkünstlerischer Arbeit dazuverdienen. Eineinhalb Jahre zu spät. Und es gilt nur bis Januar 2022.