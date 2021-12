Tempolimit für die Schiene

Arnulf Hettrich/imago images Geschwindigkeit statt Effizienz: Die Deutsche Bahn setzt alles auf den Schnellzug ICE (Hauptbahnhof Frankfurt am Main)

Eine Gruppe von 20 namhaften Verkehrswissenschaftlern aus dem In- und Ausland macht sich für einen bahnpolitischen Strategiewechsel mit dem Ziel einer Verdreifachung des Schienenverkehrs bis zum Jahr 2030 stark. In einem aktuellen Aufruf, der jW zugesandt wurde und auf dem Branchenportal Lok Report veröffentlicht wurde, werben die Unterzeichner für ein Konzept, das »konsequent auf schnelle und maximale Reduktion der CO2-Emissionen ausgerichtet ist« und ein kostengünstiges Gegenstück zu der auf immer mehr Beton und immer mehr Geschwindigkeit setzenden Marschrichtung der Deutschen Bahn (DB) und der Bundesregierung sein soll. Zu den Unterstützern gehören der ehemalige DB-Manager Karl-Dieter Bodack, der Verkehrsplaner Christian Holz-Rau von der Technischen Universität Dortmund, der Sprecher des Bündnisses »Bahn für alle«, Bernhard Knierim, sowie der Publizist Winfried Wolf. Sie eint die Überzeugung, dass die Bahn mit den bisherigen Ausbauplänen »die mögliche Verkehrsverlagerung und damit die notwendigen Klimaziele nicht erreichen« könne.

Ihre Vorschläge gehen auf das sogenannte 200-Prozent-plus-Bahnkonzept zurück, das erstmals im Juni auf einer Konferenz in Malente vorgestellt wurde. Das Rezept »Takt vor Tempo« ist denkbar einfach: Durch »Harmonisierung der Durchschnittsgeschwindigkeiten im mittleren Tempo« – im Bereich von 120 Kilometern pro Stunde – könnten Züge des Personen- und Güterverkehrs in deutlich geringeren zeitlichen Abständen und energieeffizienter verkehren. In dem Aufruf ist von einem Zehnminutentakt die Rede, der etwa auf hochfrequentierten Verbindungen wie der zwischen Hamburg und Hannover ein Plus an Reisenden bei größerer Zuverlässigkeit und weniger Stress verheißt. So werde das dichtere Taktangebot »für die meisten Fahrgäste auch bei teilweise langsamer fahrenden Fernzügen zu kürzeren Reisezeiten führen«, schreiben die Autoren. Dabei könnten die Güterzüge »eingereiht in den Rhythmus der Reisezüge mitfahren«, während sie heute immer wieder von den schnellen Reisezügen wie den ICE aufs Abstellgleis gedrängt würden.

In einem dem Aufruf beiliegendem Hintergrundpapier sind die vom DB-Konzern und der Bundesregierung ausgegebenen Ausbau- und Klimaziele als »viel zu klein« eingestuft. Die propagierte Verdopplung des Personenaufkommens und die Erhöhung des Schienenanteils am Güterverkehr auf 25 Prozent leisteten »keinen relevanten Beitrag zur Klimarettung«, heißt es. Selbst in der Schweiz, die gerne als Vorbild für den angestrebten »Deutschland-Takt« gesehen wird, dominiere bis heute die Straße. Für verfehlt halten die Verfasser insbesondere die einseitige Fixierung auf den Fernverkehr mit der Maßgabe, den Inlandsflugverkehr auf die Schiene umzulegen, obwohl auf diesen »nur ein Prozent der Verkehrsleistung und rund zwei Prozent der Verkehrsemissionen« entfielen. Zielführender wäre es dagegen, den Hebel am größten Emittenten von Klimagasen, dem Pkw-Verkehr, anzusetzen, hier vor allem bei den Kurz- und Mittelstrecken zwischen 15 und 250 Kilometern.

So vielversprechend das Konzept sei, hat es für Hendrik Auhagen, Mitbegründer von »Bahn für alle«, ein entscheidendes Problem: Es breche mit der »Priorität höchster theoretischer Geschwindigkeit, die unglaubliche Investitionssummen und gigantische CO2-Mengen kostet«, erklärte er am Montag gegenüber dieser Zeitung. Selbst viele umwelt- und klimapolitisch Aktive fühlten sich von der »ICE-Raserei angezogen und wollen nichts von der grauen Energie und den CO2-Unmengen wissen, die beim Bau von Tunnelbahnhöfen und Hochgeschwindigkeitsstrecken freigesetzt werden«. Hierin sieht Auhagen auch den Grund dafür, dass das Rezept bisher weitgehend ohne mediale Resonanz geblieben ist und selbst Akteure wie die Fridays-for-Future-Bewegung nicht für eine öffentliche Unterstützung zu gewinnen waren. »Dabei verspricht es genau das, was händeringend von Klimabewegten gefordert wird: nämlich statt Kleinstmaßnahmen endlich einen großen Wurf bei Klimagasreduktionen im Verkehrssektor hinzukriegen.«