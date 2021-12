Rote Augen

Bea Vera/Addictive Stock/imago images Na, wie geht’s uns denn heute?

Radio hat sich in Krisenzeiten immer bewährt, besonders Programme, die mit Wortbeiträgen durchlöchert sind und hintergründig informieren. Wegen der Pandemielage verlegt der Westdeutsche Rundfunk sogar sein mutmaßlich einziges Glitzerprojekt auf die Ultrakurzwelle. Am kommenden Donnerstag sollte es eigentlich in Bochum aus Anlass der Verleihung der »1 LIVE Krone« eine Gala geben, bei der laut WDR »Deutschlands größte (?) Musik-Awards« an die beliebtesten der Künstler gehen, die weder singen noch tanzen können (Seriengewinner u. a. Die Toten Hosen und Fanta 4). Doch anders als die Narren vom lokalen Fußballklub haben die Kölner WDR-Chefs die Gala abgesagt, die Preise sollen statt dessen live in einer Rundfunkübertragung vergeben werden. Ihre Mitteilung klingt so, als wenn sie in einer Kiste auf dem Regal nachsehen müssen, wie man das macht: »Die Details zum 1 LIVE Krone-Tag werden nun mit Hochdruck in den Redaktionen erarbeitet.« Wir schalten um auf Dampfradio:

Die Legalisierungspläne der designierten Bundesampel lassen Kifferaugen rot leuchten, Anlass für das Erwachsenenbildungsprogramm Bayern 2, in der Sendung »IQ – Wissenschaft und Forschung« über den Hanf zu berichten: »Cannabisforschung« (Di., 18.05 Uhr). Notorische Nutzer schwören übrigens auf enthemmtes Hörspielhören beim Haschrauchen, Gelegenheit dazu gibt heute und an den nächsten beiden Tagen die dreiteilige Serie »Krabbenwanderung« von Karosh Taha im »WDR 3 Hörspiel« über eine junge Kurdin im Zwiespalt der Familie (WDR 2021, Di., 19.04 Uhr). Zum Runterkommen danach in »Play Jazz« der Auftritt von »Jan Garbarek« am 2. Oktober beim Usedomer Musikfestival (Di., 22.33 Uhr, NDR Kultur). Anna Netrebko und Luca Salsi treten als inniglich mordendes Ehepaar »Macbeth« in der Aufführung von Verdis Oper am heutigen Dienstag an der Mailänder Scala auf, den Mitschnitt gibt es tags drauf (Mi., 19.05 Uhr, BR Klassik). Der Musiksender befasst sich in »Klassik Plus« mit »Fälschungen in der Klassik«, Opern- oder Orchesterwerke, die berühmten Komponisten untergejubelt wurden (Do., 19.05 Uhr, BR Klassik). Seit mindestens drei Jahrzehnten gibt es in der zeitgenössischen Musik Werke über Spraykunst. Vier Stücke aus den Federn von Detlev Glanert, Magnus Lindberg, Unsuk Chin und Johannes S. Sistermanns sendet der »Konzertsaal« auf HR 2 Kultur in »Graffiti in der Neuen Musik« (Do., 20.04 Uhr). Am Donnerstag abend läuft im »Freispiel« das Rimini-Protokoll-Projekt »Karl Marx: Das Kapital, Erster Band« in der Hörfassung von Deutschlandfunk und WDR von 2007 (22.03 Uhr, DLF Kultur). Die Klassiker der afroamerikanischen Literatur werden gerade auf dieser Seite des Ozeans neu entdeckt. Die »Zeitfragen« richten in »Eigensinnig und beunruhigend – Autorinnen der Harlem Renaissance« das Augenmerk auf die Frauen der Bewegung (Fr., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Urewig der Stoff für das »Hörspiel« am Sonntag nachmittag: »Hiob« von Joseph Roth, mit Jürgen Hentsch als Erzähler (MDR 1999, 17 Uhr, MDR Kultur). Auf die Suche nach den verbrannten sterblichen Überresten eines legendären Wobblies machen sich Zoran Solomun und Hansi Oostinga in »Die Asche von Joe Hill – Die Auferstehung einer Legende« im »Freistil« am Sonntag abend, der Yippies-Gründer Abbie Hoffman ist mit von der Partie (20.05 Uhr, DLF). Und zur letzten Tüte des Wochenendes können wir in »Late Night Jazz« Aufnahmen des früh verstorbenen Jazzpianisten »Wynton Kelly« hören, unter anderem mit Miles Davis und John Coltrane (So., 23 Uhr, RBB Kultur).