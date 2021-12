Entschädigung gefordert

Niharika Kulkarni/Reuters

Am Sonntag haben am Gateway of India im indischen Mumbai Tausende nach einer Protestkundgebung an einer Trauerfeier für getötete Landwirte teilgenommen (Foto). Wie Al-Dschasira am Dienstag berichtete, hatten sich aufgrund der ursprünglichen Regierungsvorhaben, den Agrarsektor des Landes zu deregulieren, zig Bauern das Leben genommen. Zudem starben Hunderte während der Proteste gegen die Gesetze aufgrund von Kälte, Rekordregen, Smog und Hitze. Der hindu-nationalistische Premier Narendra Modi behauptet indes, es seien keine Tode von Landwirten registriert worden. Mittlerweile wurden die Agrargesetze nach rund einem Jahr anhaltender Proteste vom indischen Parlament am Dienstag außer Kraft gesetzt. Doch die Bäuerinnen und Bauern wollen weiter demonstrieren: Unter anderem für einen gesetzlich gesicherten Mindestpreis für Getreide und die Entschädigung der Familien von rund 700 Bauern, die im Rahmen der Proteste gestorben waren. (dpa/jW)