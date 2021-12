Panzerspitzen vor Sankt Pölten

imago images/Emmanuele Contini Scholz: Also, wir werden es so machen wie Schmidt bei der Sturmflut. Ein General wird den Krisenstab übernehmen für den »War on Virus«!

Montag, 29. November

Geht doch! Ich werde am Donnerstag eine Stand-by-Impfe bekommen! Wenn es klappt. Ich finde das sehr beruhigend. Die Politik kriegt plötzlich Panikattacken, weil sich das Virus trotz Mehrheitsbeschluss im Bundestag nicht an das Auslaufen der epidemischen Lage hält. Heute ist der für den 9. Dezember geplante Krisengipfel auf morgen vorgezogen worden. Hui!

Bei den Normalsterblichen, die nicht auf die siegheilende Wirkung des Thorhammers am Hals zählen können, macht sich Furcht vor der neuen Mutante bemerkbar. Drosten wird auf allen Kanälen befragt, er sagt, Genaues über die Wirksamkeit von Omikron wissen wir vielleicht in zwei oder drei Wochen.

Dienstag, 30. November

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Weimar auf 765 gestiegen, hat sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Die heutigen Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur »Bundesnotbremse« und zu den Schulschließungen haben den künftigen Justizminister von der FDP arg enttäuscht: Es war alles okay.

Mittwoch, 1. Dezember

Inzidenz in Weimar: um 60 rauf auf 825. Todesfälle bundesweit: 446. Beim vorgezogenen Bund-Länder-Gipfel haben sie gestern beschlossen, erst morgen Beschlüsse zu fassen. Dann wird es eine allgemeine Impfpflicht ab Frühjahr geben, überall 2G, außer in Rewe und WC, aber wohl keinen Lockdown für alle.

Mir ist heute morgen ein USB-Stick mit neuem Material in den Briefkasten geworfen worden. Als ich um 19 Uhr die Post immer noch nicht rausgeholt hatte, ist Venedikt, mein Verbindungsmann zum Attaché für Fremdenverkehr und Giftmorde an der Russischen Botschaft in Berlin, durchs Fenster gestiegen und hat mir den Stick ans Bett gebracht. Es ist eine Tonbandaufnahme darauf, die im Finanzministerium mitgeschnitten wurde:

Scholz: Also, wir werden es so machen wie Schmidt bei der Sturmflut. Ein General wird den Krisenstab übernehmen für den »War on Virus«!

Habeck: Warum war was?

Scholz: »War on Virus«, das macht sich gut als ständige Schlagzeile in den Fernsehnachrichten.

Habeck: Klingen »General« und »Krieg« nicht etwas martialisch für ’ne Seuche?

Scholz: Ja, nich’? Hehe!

Baerbock: Wir sollten erst dann einen Krieg gegen das Virum führen, wenn alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sind. Außer natürlich, es ist mit den Russen verbündet!

Habeck: Kommt der Virus nicht aus China?

Baerbock: Ja und? Das ist da ganz in der Nähe!

Habeck: Soll der »Krieg on Varus« konventionell oder mit Atomwaffen geführt werden?

Scholz: Weiß nich’, helfen Atompilze gegen Viren? Fragen wir doch den Krisenstabschef – Generalmajor Carsten Breuer, bitte!

Breuer: Melde mich mum Mienst!

Scholz: Sie dürfen die Maske hier absetzen, Herr Mineralmajor. Was machen die Vorbereitungen für den »War on Virus«?

Breuer: Einsatz läuft planmäßig! Um sieben Uhr hat das fünfte Infanterie­regiment Salzburg eingenommen, unsere Panzerspitzen stehen jetzt vor Sankt Pölten, und Fallschirmjäger haben Sebastian Kurz aus dem Spielcasino befreit, in dem er gefangengehalten wurde.

Scholz: Fein. Geht’s ihm gut?

Breuer: Jawohl, der Herr Kanzler a. D. sind wohlauf, er humpelt nur etwas, ihm tut doll der Fuß weh.

Habeck: Sag mal, Olaf, warum führen wir den »Warumviras« ausgerechnet gegen Österreich?

Scholz: Na von da kommen doch die ganzen Viren zu uns nach Deutschland! Und außerdem …

Breuer: … ist es ganz in der Nähe!

Baerbock: Und was ist mit Russland?

Scholz: Geduld, meine Liebe. Es gibt ja auch noch eine fünfte Welle.