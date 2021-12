Geschichte der Großen

Werner Schulze/stock&people/imago Nach der Sanierung: Bühne im Konzertsaal der Staatsoper Unter den Linden (Berlin, 1986)

Die DDR war ein Kulturstaat, ein Leseland mit vielen nicht nur preisgünstigen, sondern auch gründlich lektorierten und kenntnisreich gestalteten Büchern; außerdem ein Land mit einem einzigartigen Bühnenbetrieb, der auch in kleineren Orten Liveerlebnisse ermöglichte. Nicht überall waren Spitzenkräfte verfügbar. Indes haben die vergangenen Lockdowns gezeigt, dass die Gegenwart des Spiels von keinerlei Streaming ersetzt werden kann. Noch die kleinste Bühne, auf der manches holpert, vermittelt unersetzbare Erlebnisse.

Das gilt auch für das umfangreiche Opernwesen, das sich die DDR bis zu ihrem Ende leistete. Eckart Kröplin, als Wissenschaftler und Dramaturg an der Entwicklung beteiligt, hat mit einem Buch Bilanz gezogen. Der gewichtige Band bringt nicht nur die Daten zahlreicher Premieren, sondern veranschaulicht auch mit reichem Bildmaterial bedeutende Inszenierungen. Kröplins Schwerpunkte liegen auf Regiekonzepten, auf der Geschichte besonders bedeutender Institutionen und auf dem Verhältnis zwischen Kulturpolitik und Künstlern.

Idealtypisch lassen sich für die frühe Phase der DDR zwei neue, gegensätzliche Konzeptionen der Opernregie ausmachen. Von Brecht her kommt ein episches Musiktheater der Erkenntnis durch Illusionsstörung, das mit einer deutlichen Trennung der Ebenen von Text, Musik und Szene arbeitet. Die andere wurde prägend von Walter Felsenstein als »realistisches Musiktheater« an der Komischen Oper Berlin entwickelt: Jede Bewegung auf der Bühne sollte aus dem musikalischen Verlauf entwickelt sein; eine »musikalische Handlung mit singenden Menschen« sollte, wie Felsenstein in einem programmatischen Text 1951 formulierte, »zur theatralischen Realität und vorbehaltlosen Glaubhaftigkeit« werden. Stellte die Brecht-Schule das Gemachte der Kunst heraus, so bemühten sich Felsenstein und seine Nachfolger mit all ihrer Kunst, das Gemachte vergessen zu machen und das Publikum derart emotional einzubeziehen, dass die künstliche Situation des Operngesangs als selbstverständlich wirkte.

Kröplin beschreibt ausführlich die kulturpolitischen Konflikte, die es um die Brecht-Linie in den 1950er Jahren gab: den Streit um Paul Dessaus Brecht-Oper »Die Verurteilung des Lukullus«, die Debatte um Hanns Eislers »Faust«-Projekt, dann die späteren Dessau-Opern mit ihrer sehr unterschiedlichen Rezeption. Ebenfalls schildert er die bedeutenden Inszenierungen Felsensteins und seinen prägenden Einfluss auf die folgende Generation. Deutlich wird aber auch in dem Abschnitt »Die berühmten Fünf«, der neben Felsenstein auch Götz Friedrich, Joachim Herz, ­Harry Kupfer und Ruth Berghaus vorstellt, wie sich bei den Jüngeren Einflüsse beider Schulen zu überschneiden begannen.

Die Operngeschichte in diesem Band ist eine Geschichte der Großen und der Zentren, in denen sie wirkten. Ein Schwerpunkt liegt auf Berlin, also der Staatsoper und der Komischen Oper. Dresden und Leipzig, deren Entwicklung in den nach Jahrzehnten gegliederten Kapiteln sehr viel kürzer abgehandelt wird, gelten bereits als »Provinz«. Kleinere Bühnen kommen fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt vor, welche neuen Werke von DDR-Komponisten dort aufgeführt wurden. Dabei wäre wichtig gewesen, an ein oder zwei exemplarischen Häusern in der wirklichen Provinz zu zeigen, wie sich dort Repertoire und Regiekonzepte entwickelten, wie sich das Publikum zusammensetzte, welche materiellen Ressourcen es gab und welche Wege der Verständigung zwischen Publikum, Medien, Theaterleitung und Kulturpolitik.

Wird laut Untertitel des Bandes »Zwischen neuer Ästhetik und politischen Dogmen« ein weiteres Mal die Geschichte von der SED-Diktatur erzählt, die die Kunst unterdrückt habe? So schlimm kommt es nicht. Kröplin legt durchaus dar, dass es nach 1945 einen gemeinsamen kulturpolitischen Ansatz von Künstlern und Funktionären gab. Das trug für eine gewisse Zeit – trotz mancher Konflikte, trotz der nicht hilfreichen politischen Forderung, eine »Nationaloper« zu schreiben, und des Einspruchs, als Eisler dies wirklich unternahm. Es stimmt, dass viele jüngere Komponisten spätestens ab den 70er Jahren, ob sozialistisch geprägt oder nicht, in Opposition zur Kulturpolitik standen. Doch ist Kröplins Darstellung der in der zweiten Hälfte der DDR-Geschichte geschriebenen Opern allzusehr darauf bezogen, was an ihnen von angeblichen Dogmen abwich. Dabei wurden fast alle Werke uraufgeführt, manche auch nachgespielt und aufgenommen. Gar zu stark scheinen die »Dogmatiker« damals nicht mehr gewesen zu sein. Zwar waren sie mit ihren ästhetischen Positionen in der öffentlichen Debatte vertreten – sie zugunsten der Neuerer mundtot zu machen, wäre erst wirklich Dogmatik gewesen. Doch verhinderten sie in den letzten 20 Jahren nichts.

Auch die von Kröplin dankenswert genau wiedergegebenen Debatten über die Ästhetik des Musiktheaters zeigen, dass – von explizit antisozialistischen Standpunkten abgesehen – alles gesagt werden konnte, was es über Operninszenierung zu sagen gab. Entsprechend stellt Kröplin über die Regiearbeiten von Ruth Berghaus, Götz Friedrich oder Harry Kupfer im Westen fest, dass es sich um ein »Theater in humanistischer Verantwortung« gehandelt habe, »wie das in der DDR selbstverständlich war, in der BRD jedoch zumeist mit großem Erstaunen und oft auch mit Befremden aufgenommen wurde«. Daraus lässt sich schließen: Die Kulturpolitik der DDR und die »neue Ästhetik«, sofern sie nennenswert ist, waren nicht einfach Gegensätze, sondern befanden sich in einem produktiven Konflikt.