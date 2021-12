Ausstand bei Airbus

Karl-Josef Hildenbrand/dpa »Abstimmung auf der Straße«: Beschäftigte bei Airbus streiken seit Donnerstag an mehreren Standorten

Auf erfolglose Verhandlungen über den geplanten Umbau folgt der organisierte Ausstand: Nach fünf Gesprächsrunden mit dem Airbus-Konzern hat die Industriegewerkschaft (IG) Metall zu einer Reihe von Warnstreiks aufgerufen. Zum Auftakt wurden am Donnerstag seit der Frühschicht die Standorte der Konzerntochter Premium Aerotec in Augsburg und im friesischen Varel bestreikt, abends sollte auch im Werk in Nordenham zur Spätschicht die Arbeit niedergelegt werden. Die Ausstände sollen 48 Stunden bis zur Früh- bzw. Spätschicht am Sonnabend fortgeführt werden. Bei Airbus in Buxtehude planten Beschäftigte eine Betriebsversammlung. Einem Protestaufruf der IG Metall waren am Donnerstag morgen rund 300 Beschäftigte vor die Tore des Hamburger Airbus-Werks gefolgt.

Die Beschäftigten machen ihrem Unmut Luft. »Die streikenden Kolleginnen und Kollegen sind hochmotiviert, um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen«, versicherte Martina Bruse, Geschäftsführerin der IG Metall Oldenburg/Wilhelmshaven, am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt. »Das Motto des Konzerns lautet bisher: Mit dem Kopf durch die Wand!« bewertete die Gewerkschafterin den Verlauf der Gespräche. Die Konzernleitung sei bei der Umsetzung ihrer Umbaupläne in der Pflicht, vernünftige Lösungen für die Beschäftigten vorzulegen, darüber werde jetzt »mit dem Fuß auf der Straße abgestimmt«. Ab diesem Freitag wollen die Kolleginnen und Kollegen von Airbus Operations in Hamburg und Stade streiken, in Bremen wird im Airbus- und im Premium-Aerotec-Werk die Arbeit niedergelegt.

Airbus plant, die Einzelteilfertigung bei der Konzerntochter Premium Aerotec in Augsburg und den Standort im friesischen Varel zu verkaufen. Außerdem soll die Flugzeugfertigung künftig im neuen Tochterunternehmen ASA zusammengefasst werden. Davon wären Teile des Hamburger Airbus-Standortes sowie das Werk in Stade betroffen, außerdem drei der vier Premium-Aerotec-Werke in Augsburg sowie die Standorte Bremen und Nordenham. Die Pläne des Konzerns dürften etwa 13.000 Beschäftigte in der Bundesrepublik betreffen. Gemeinsam mit IG Metall wollen sie eine Aufspaltung verhindern, fordern Beschäftigungsgarantien bis 2035. Die Kleinteilfertigung soll im Konzern verbleiben, ähnlich wie es Airbus in Frankreich mit der dortigen Tochterfirma Stelia plant.

Wie Frankreich hält auch die Bundesrepublik knapp elf Prozent der Aktien von Airbus. Anstelle eines Schulterschlusses mit den französischen Kolleginnen und Kollegen forderte die Gewerkschaftsspitze am Donnerstag von der Bundesregierung, sich aktiv in den Konflikt einzuschalten. Es gehe um »Interessen Deutschlands«, sagte IG Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kellner gegenüber dpa und forderte Unterstützung der Regierung bei der Sicherung von »Arbeitsplätzen in Deutschland«. Der Flugzeugbauer »mutiere« immer mehr »zu einem französischen, börsennotierten Unternehmen mit einer deutschen Filiale«, so der Gewerkschaftsvorstand.