Zu allem bereit

Heinrich Hoffmann/ullstein bild Mörderbande mit Standarten. SA-Einheit in München, Januar 1923

Gewalttätig war das Erscheinungsbild der NSDAP, seit sie 1919 entstanden war. Niemand konnte das übersehen. Offen und unverhüllt erhob sie »tierische Bestialität« zum »Aktionsprinzip« (Hans Günther). Ihre faschistische Gewaltbereitschaft kam facettenreich auf jeder Stufe ihrer an Barbarei so reichen Geschichte zum Vorschein. Sie ging sogleich über übliche, zumeist von bayerischem Weiß- und Starkbier angeheizte Wirtshausraufereien hinaus, auch über jene politisch motivierte Gewalt, die bürgerliche Herrschaft generell kennzeichnet. Vorrangig diente sie jenen politischen Zwecken, die eng mit dem nach 1918 einsetzenden Prozess einer Militarisierung rechtsextremer Politik verknüpft waren. Auch im Machtgerangel der zahlreichen paramilitärischen und frühfaschistischen Organisationen ging es äußerst gewalttätig zu. Mehr und mehr wuchs sich jedoch diese Art politischer Gewalt zu Terror aus, der den Kampf der Nazis gegen die organisierte Arbeiterbewegung und die Weimarer Republik sowie gegen Jüdinnen und Juden prägte.

Paramilitärische Einheit

1921 zeigte sich diese Entwicklung deutlich im erbittert ausgetragenen Streit um die Ausrichtung und Führung der NSDAP. Adolf Hitler konnte ihn am 29. Juli 1921 zu seinen Gunsten entscheiden, gestützt auf einflussreiche Kräfte aus den Reihen des deutschen Militärs. Zu nennen sind hier vor allem Ernst Röhm, für den die Politik ohnehin nur Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln war, aber auch Hermann Ehrhardt, Hans Ulrich Klintzsch und andere. An Hitler als den neuen Vorsitzenden der NSDAP wurden diktatorische Vollmachten übertragen. Als einer, der fortan als »Führer« gepriesen wurde und selbst nicht mehr länger nur ein »Trommler« sein wollte, begann er im August des Jahres 1921 mit dem Aufbau eines eigenen paramilitärischen Verbandes innerhalb der NSDAP. Dessen unzutreffender Name lautete zunächst »Turn- und Sportabteilung«. Bald nannte man sie »Sturmabteilung« (SA), wohl angeregt vom »Sturm«-Lied des antisemitischen Schriftstellers und Publizisten Dietrich Eckart, das mit der Parole schloss: »Deutschland erwache!«

Mitglieder fanden sich rasch aus den Reihen der Reichswehr sowie jener Freikorps und Einwohnerwehren, die unter dem Druck der Siegermächte des Ersten Weltkriegs aufgelöst worden waren. Die SA-Männer seien, so hieß es, für einen »heroischen« politischen Aktivismus zu ertüchtigen sowie zu Gehorsam und Einsatzbereitschaft zu erziehen. Es wurde marschiert und exerziert, es gab Gelände- und Schießübungen. Die Sturmtruppler unterlagen militärischer Disziplin und Organisation, formiert in sogenannten Hundertschaften. In den Reihen der SA standen am Anfang etwa dreihundert Mann – bereit zu blinder Gefolgschaft, aggressiver Kumpanei und furchterregender Brutalität.

Der erste größere Einsatz der SA erfolgte am 4. November 1921 und richtete sich gegen Sozialdemokraten, die nach dem Attentat auf den Landtagsabgeordneten Ehrhard Auer, einem Aufruf ihrer Partei folgend, als Gegner der NSDAP an einer von deren Veranstaltungen im Münchner Hofbräuhaus teilnahmen. Offensichtlich wurden sie provoziert, denn die Veranstalter waren auf ihr Erscheinen vorbereitet. Hitler konnte anderthalb Stunden ungehindert reden, doch dann entfachten mehrere Dutzend Nazis eine wüste Schlägerei. Neben Stuhlbeinen und Biergläsern wurden auch Gummiknüppel geschwungen. Pistolenschüsse knallten durch den Saal. Es gelang dem SA-Trupp, die Antifaschisten in zwanzig Minuten aus dem Saal zu prügeln. Die Nazis jubelten. Hitler erklärte, die SA habe eine »Schlacht gewonnen« und ihre »Feuertaufe« in Ehren bestanden. Die Polizei hielt sich bei der »Schlägerei im Hofbräuhausfestsaal« auffällig zurück, wie die Münchener Morgen-Post in ihrer Ausgabe vom 5. November 1921 feststellte – so sehr, »dass man den Eindruck gewinnen musste, dass sie die Nationalsozialisten unterstützte«.

Der frühe faschistische Terrorismus beruhte auch auf den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und dem anschließenden Freikorpsterror, mithin den Bemühungen eines großen Teils der deutschen Eliten, sowohl die Kriegsniederlage als auch die Ergebnisse der Novemberrevolution so schnell wie möglich rückgängig zu machen. Humanistische Werte der bürgerlichen Gesellschaft waren vielfach außer Kraft gesetzt. Leben und Tod wurden geringgeschätzt, zu stark wirkte Gewöhnung an angeblich Unvermeidliches, das man vier Jahre lang Tag für Tag erlebt hatte.

Rechtes Auffangbecken

Vor allem sahen viele Militärs und zahlreiche junge Menschen, die nichts anderes als das Kriegshandwerk verstanden, ihre soziale Existenzgrundlage und ihr Ansehen gefährdet. Hasserfüllt wandten sich diese Kreise gegen jene, die in ihren Augen schuldig waren am militärischen Debakel und an der Revolution. So fand das Potential der Konterrevolution reichlich Nahrung: sozial entwurzelte Offiziere, von Arbeitslosigkeit bedrohte Soldaten, Teile der Studentenschaft, stockreaktionäre Abenteurer und arbeitsscheue Landsknechte waren nur allzugern bereit, ihren eigenen Unterhalt und Lebenssinn auf Gedeih und Verderb mit dem des deutschen Militarismus zu verknüpfen. Sie sogen begierig das in sich auf, was ihnen von extrem reaktionären Kräften suggeriert wurde. »Kampf bis aufs Messer« gegenüber allen revolutionären Organisationen und Persönlichkeiten hatte beispielsweise im März 1920 der gemeinsam mit Wolfgang Kapp putschende General Walther von Lüttwitz gefordert. Vom einflussreichen Großindustriellen Hugo Stinnes war wenige Wochen zuvor erklärt worden, es sei »das Zeichen einer wahren Demokratie, dass sie in Zeiten der Todesgefahr ihren Diktator findet (…). Wenn Deutschland anders handelt in der heutigen Lebensgefahr, wird es kaum wieder hochkommen.« Von der Reichsregierung forderte er: »Es muss gehandelt, nicht verhandelt werden.« Ganz in diesem Sinne wies die Hauptgeschäftsstelle der NSDAP kurze Zeit nach den Novemberereignissen von 1921 ihre Ortsgruppen an, in Versammlungen »mit Brachialgewalt« gegen sogenannte Ruhestörer vorzugehen, dass ihnen die Lust dazu »ein für allemal« vergehe.

Die Militarisierung der NSDAP erfolgte auf allen Ebenen ihres Wirkens. Alles organisierte sie nach militärischem Vorbild. Zielstrebig suchte ihre SA auf Straßen, in Veranstaltungsräumen und eigenen Lokalen Gelegenheiten, »handgreiflich« werden zu können. Es wurde provoziert und zu Kämpfen herausgefordert. Da gegen Linke und Juden gerichtet, reagierte nicht allein der bayerische Staat selten, und wenn, dann in der Regel zugunsten der NSDAP. Zwei Jahre später nahmen am 9. November bereits 1.500 SA-Mitglieder am dann gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch teil. Blutig geriet ihr weiterer Weg durch die 1920er und 1930er Jahre. Er endete erst am 8. Mai 1945.