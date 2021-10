Nachschlag: Traum vom großen Glück

imago images/Stefan Zeitz Luxusschlitten sollen denen Aufmerksamkeit bringen, die im Alltag unsichtbar sind

Ihre Karren haben 500 Pferdestärken unter der Haube, rollen aber im Schneckentempo durch die Innenstadt. Prekäre Prolls träumen von einem Leben in Saus und Braus, mit ihren getunten Luxuskarossen wollen sie Frauen beeindrucken und endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen im Alltag verwehrt wird. Die Motoren heulen auf, es knattert und dröhnt, was das Zeug hält. Die vermeintlich Paarungswilligen nehmen verschreckt Reißaus. Ein Fahrer erklärt dem Journalisten: »Keine Zeit, bin arbeitslos, das Auto ist nur geliehen und muss in einer Stunde zurück.« Der Staat setzt nicht auf Präventionsmaßnahmen wie den Ausbau des ÖPNV. Statt dessen schickt die Polizei die Sonderheit »Kontrollgruppe Autoposer« auf die Straße. Tempo 80 in der Innenstadt? Standard am Samstag abend. Ein Dieselfahrer, der sich die nötige Karosse nicht leisten kann, wird von den Beamten rausgefischt. Der Motorenlärm kommt vom Band: Für die fünf Minuten Ruhm hat sich der Mann »Soundmodule« in den Kofferraum gelegt. (sz)