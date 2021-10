Protest gegen Kürzungen

Frank Rumpenhorst/dpa Kundgebung der Beschäftigten von Metallbetrieben aus Mittelhessen bei der IG-Metall-Kundgebung am Freitag in Frankfurt am Main

Zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Paul-Löbe-Haus in Berlin erschien die Kundgebung klein. Dabei waren, wie angekündigt, an die 900 Metaller gekommen, um sich mit den Forderungen ihrer Gewerkschaft in die Koalitionsverhandlungen der künftigen Regierung einzumischen. Bundesweit demonstrierten am Freitag nach Angaben der Gewerkschaft 50.000 Metaller in mehr als 50 Städten für einen »sozialen, ökologischen und demokratischen« Wandel in der Industrie.

»Wir sind hier, um die Politik davon zu überzeugen, dass in Deutschland zukünftig nicht nur die Entwicklung von neuen Technologien, sondern auch die Produktion angesiedelt sein muss«, sagte Nico, Mitglied des Vertrauensleutekörpers von General Electric (GE), gegenüber jW. Und die Beschäftigten von General Electric wissen, wovon sie reden. Ende 2017 wurden Schließungspläne für das größte Werk in Marienfelde bekannt. Ursprünglich sollten 500 Stellen gestrichen werden. Am Ende wurden etwa 220 Arbeitsplätze vernichtet. »Uns ging es darum, die Fertigung zu erhalten, und das wurde erreicht«, so Nico. Allerdings nicht mehr in der »Fertigungstiefe wie vorher«. Das heißt, nicht mehr alle Produktionsschritte werden in Marienfelde vollzogen. Die Entwicklung ist angesichts der »industriellen Transformation« paradox. Denn im Marienfelder Werk wurden unter anderem Stromumwandler für Solar- und Windkraftanlagen gebaut.

Wie auch in den anderen Städten waren in Berlin Abgeordnete eingeladen, die Forderungen der IG Metall nach »Investitionen in moderne Infrastruktur und Zukunftstechnologien«, den »Verzicht auf Entlassungen in der Transformation« und eine »Qualifizierungsoffensive« zu diskutieren – nicht ohne Irritationen auszulösen. Einerseits sollten »regionale Produktionsstätten gefördert werden«, andererseits müsse man »neutral bleiben« und alle gleich behandeln, zitiert ein Vertrauensmann des ehemaligen Bombardier-Werks in Hennigsdorf, das Anfang des Jahres von Alstom übernommen wurde, den Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann (CDU). Im Blick hat er die Ansiedlung von Tesla in Grünheide, aber auch ein früheres Ausschreibungsverfahren für Fahrzeuge der Berliner S-Bahn, an dem der Bahnhersteller Bombardier sich beteiligt hatte. Auch die Kollegen von Alstom/Bombardier plagt die Ungewissheit. Im November werde der französische Schienenfahrzeughersteller seine Pläne für das Werk in Hennigsdorf vorstellen. Die Beschäftigten verlangen, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben und Züge produziert werden. Im Laufe der Jahre seien immer mehr Bereiche verlagert worden, anstatt »Know-how« zu bündeln. Die Produktion der ersten sieben Züge einer Serie sei nicht genug.

Bislang vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen sind die Beschäftigten der Hennigsdorfer Elektrostahlwerke (HES). Zwar mussten auch sie in Kurzarbeit gehen, aber keiner über einen längeren Zeitraum und für nur 60 Prozent des Lohnes. Jetzt, fürchten die Vertrauensleute des zur Riva-Stahl GmbH gehörenden Werks, könnte sich das ändern. Als ihre Kollegen in den Brandenburger Elektrostahlwerken (BES) 2019 gegen die Tarifflucht der Riva-Gruppe streikten, waren sie nicht betroffen. Als ihre Kollegen in den ebenfalls zu Riva HES gehörenden rheinland-pfälzischen Drahtwerken in Trier und Horath im gleichen Jahr monatelang für eine Bezahlung nach dem Flächentarifvertrag der Metallindustrie die Arbeit niederlegten, hielten sie sich heraus. Am Freitag warnten die Hennigsdorfer Vertrauensleute gegenüber jW vor Versuchen des Eigentümers, auch ihren Tarifvertrag, der an den Flächentarifvertrag der Metallindustrie angelehnt ist, durch einen Haustarifvertrag zu schlechteren Konditionen zu ersetzen. Sollten sich derartige Befürchtungen bewahrheiten, so die Vertrauensleute, machen es die Hennigsdorfer wie ihre Brandenburger Kollegen. Sie werden streiken.