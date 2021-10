Die Liebe zur Bombe

United Archives International/imago Abschreckend: Die Strategien des »Kalten Kriegs« geistern noch in vielen Köpfen umher (Bikini-Atoll, 1946)

Bei der Kriegsübung »Steadfast Noon« hat die NATO seit Mitte Oktober wieder den Einsatz von Atomwaffen gegen Russland geprobt. Für viele Menschen fühlen sich solche Manöver eher nach »High Noon« an, sie machen sich begründete Sorgen um den Frieden. Nicht so die CDU, die schon vor langer Zeit gelernt hat, die Bombe zu lieben. Sie treibt die Sorge um, dass SPD und Bündnis 90/Die Grünen als Teil einer »Ampel«-Koalition vor dem eindeutigen Mehrheitswillen der Bevölkerung einknicken und dafür sorgten könnten, dass die verbliebenen Atomwaffen der USA von deutschem Boden abgezogen werden. Vor einer Woche erst hatte die scheidende Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Russland mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Nun legten Unionspolitiker nach und verlangten vom voraussichtlich zukünftigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Bekenntnis zum Verbleib der 15 bis 20 Atombomben, die auf dem Fliegerhorst Büchel lagern.

Für den stellvertretenden Unionsfraktionschef Johann Wadephul stellen nicht etwa die Sprengköpfe in der Eifel oder die Kriegsspiele der NATO eine Gefahr dar, sondern die Forderungen nach dem Abzug der Bomben. Solche Überlegungen, wie sie etwa in der SPD-Bundestagsfraktion angestellt werden, seien »brandgefährlich«, sagte er am Donnerstag im Bundestag. Gegenüber dpa ergänzte Wadephul später, es sei »dringend geboten, dass sich Kanzlerkandidat Scholz eindeutig positioniert und ein Machtwort spricht«. Sollten die »Ampel«-Koalitionäre einen Ausstieg Deutschlands aus der »nuklearen Teilhabe« beschließen oder »auch nur Schritte in die Richtung«, bedeute das eine erhebliche Veränderung der »Sicherheitsarchitektur Europas«.

Auch CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter meldete sich zu Wort. Er warnte vor einem »Dominoeffekt in anderen NATO-Staaten« mit eingelagerten Nuklearwaffen wie Belgien oder die Niederlande. Dann zerbreche »die transatlantische Partnerschaft«. Ähnlich äußerte sich zuvor bereits Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz. Er warnte davor, die deutsche Beteiligung an der »atomaren Abschreckung« in Frage zu stellen. Polen ziehe man so »sicherheitspolitisch den Teppich unter den Füßen weg«. Das Land könne dann womöglich auf der Stationierung von US-Atomwaffen auf seinem Territorium bestehen. Einige Spitzenvertreter der SPD haben sich in der Vergangenheit zumindest verbal für einen Abzug der Atomwaffen stark gemacht. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kritisierte vor einer Woche Kramp-Karrenbauers Drohungen gegenüber Russland und warf ihr vor, an der »Eskalationsschraube« zu drehen.

Tobias Pflüger, Rüstungsexperte und stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Linke, sprang dem Sozialdemokraten am Freitag bei. »Die ›atomaren Atlantiker‹ sind aufgeregt, weil Rolf Mützenich richtigerweise darauf hingewiesen hat, dass es eskalierend ist, von seiten der NATO bis heute den Einsatz von Atomwaffen im Einsatzplan zu haben«, sagte er am Freitag gegenüber jW. Die »nukleare Teilhabe« müsse beendet werden, und es dürften keine neuen Trägersysteme dafür angeschafft werden. Außerdem müsse der Atomwaffenverbotsvertrag von der nächsten Bundesregierung unterzeichnet werden, sagte Pflüger. Er fügte hinzu: »Ich drücke denjenigen die Daumen, die den Wahnsinn mit den Atomwaffen beenden wollen, bin aber skeptisch, was da wirklich bei rauskommt bei einer Ampelkoalition.«

Auch Sevim Dagdelen, Außenpolitikerin der Linke-Fraktion im Bundestag, widersprach der Union am Freitag gegenüber jW. Die künftige Bundesregierung sei »in der Verantwortung, den fraktionsübergreifenden Beschluss des Bundestages aus dem Jahr 2010 umzusetzen und endlich den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland in die Wege zu leiten«. Das fordere auch eine »überwältigende Mehrheit der Bevölkerung«. Dagdelen wies darauf hin, dass die Stationierung in Büchel Deutschland »zu einem herausgehobenen Angriffsziel« mache. Für die Anschaffung neuer atomwaffenfähiger Kampfjets für die Bundeswehr müssten zudem »Milliarden Euro verpulvert werden, die bei anderen wichtigen Projekten in Bildung und Gesundheit fehlen«. Die Kampagne »Büchel ist überall« wies mit Blick auf das von Ischinger ins Spiel gebrachte Szenario am Freitag in einer Mitteilung darauf hin, dass sich die NATO im Mai 1997 vertraglich dazu verpflichtet habe, in osteuropäischen Beitrittsstaaten wie Polen »keine Atomwaffen zu stationieren«.