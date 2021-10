»Integration ist der gemeinsame Kampf«

Klaus Rose/imago images Spontaner Streik bei den Ford-Werken 1973 in Köln

Welches Bild lässt sich zum 60. Jahrestag des sogenannten Anwerbeabkommens mit der Türkei zeichnen?

Heute leben 2,8 Millionen türkeistämmige Menschen in Deutschland, 1,5 Millionen davon sind hier geboren. Damit ist die Zahl derer, die hier geboren wurden, höher als die der aktiv migrierten. Und die Relation verschiebt sich immer mehr in Richtung der hier Geborenen. Diese Tendenz wird die Teilhabe der Türkeistämmigen am gesellschaftlichen Leben und ihre Chancen, sich hier eine Zukunft aufzubauen, verstärken.

Ist die Integration, wie oft behauptet, gescheitert?

Die Bundesregierungen haben Inte­gration bisher immer oberflächlich definiert. Die Kriterien waren: Sprache lernen, Gesetzes- beziehungsweise Verfassungstreue und Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben die Integration zur Privatsache erklärt, statt ihrer Verantwortung als Staat gerecht zu werden. Für uns ist Integration aber der gemeinsame Kampf von migrantischen und einheimischen Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn, der kollektive Kampf für eine gemeinsame Zukunft. Und dieser gemeinsame Kampf und das Miteinander sind in allen Bereichen des Zusammenlebens weit entwickelt. In Anbetracht dessen kann die Integration nicht auf das reine Erlernen der Sprache oder Gesetze heruntergebrochen werden. Andersherum wird sich das Zusammenleben beziehungsweise die Integration durch die rechtlichen, sozialen und ökonomischen Errungenschaften der Mi­grantinnen und Mi­granten weiterentwickeln. Und ein Blick nach 60 Jahren zeigt, die Türkeistämmigen beteiligen sich aktiv am gesellschaftlichen Kampf in allen Bereichen des Lebens. Wir haben daraus gelernt, dass die Lösung unserer Probleme die breitere Beteiligung an gesellschaftlichen Bewegungen ist.

Was muss die Regierung machen, um die Teilhabe der Migrantinnen und Migranten am gesellschaftlichen Leben zu beschleunigen?

Richtige Schritte waren, wenn auch bei weitem nicht ausreichend, die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts im Jahre 2000 und die Anerkennung Deutschlands als Migrationsland 2006. Jedoch wurden keine Schritte hinsichtlich der rechtlichen und sozialen Belange der Migrantinnen und Migranten unternommen. Gestern wie heute geht es in der Migrationspolitik in Deutschland um den Bedarf an billigen Fachkräften.

Als Migrationsland muss Deutschland die Teilhabe aller Migrantinnen und Migranten am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Die Einbürgerung muss erleichtert werden. Den Menschen, deren Lebensmittelpunkt hier liegt, muss die Staatsangehörigkeit ohne Wenn und Aber ermöglicht werden. Die Hürden bei der Teilhabe am politischen Leben für Nichtstaatsangehörige müssen beseitigt werden. Beim aktiven und passiven Wahlrecht sowie der Teilhabe an Volksabstimmungen müssen rechtliche Änderungen geschehen. Um die jahrelange rassistische Migrationspolitik und geschürte Vorurteile zu beseitigen, muss es Programme zur gesellschaftlichen Partizipation geben. Rassistische Gruppen im Staatsapparat müssen aufgelöst, rassistische Organisationen verboten und rassistische Anschläge lückenlos aufgeklärt werden, um Ängste und Abkapselung in der migrantischen Bevölkerung ab- und Vertrauen aufzubauen. Das wäre ein wichtiger Beitrag für das Zusammenleben. Jedoch wissen wir, das alles wird nur durch gemeinsamen Widerstand möglich werden. Von den Regierenden wird nichts kommen.

Was muss nun aus der Erfahrung der letzten 60 Jahre für die Zukunft folgen?

In Zukunft wird es notwendiger sein, dass die Werktätigen einheitlich agieren. In der Pandemie haben sich die Pro­bleme vermehrt. Die derzeit angestrebte Regierung, egal welcher Konstellation, wird keine Lösung auf diese Probleme bieten. Vor den Wahlen haben Tausende Menschen für sichere Arbeitsplätze, gegen Wohnungsnot, eine bessere Gesundheits- und Klimapolitik protestiert. Diese Kämpfe zu verbinden und den Zusammenhalt zwischen den Arbeitern zu stärken beziehungsweise erst einmal hervorzurufen wird ein besseres Zusammenleben beschleunigen. Die wichtigste Erfahrung der letzten 60 Jahre ist, dass die Arbeiter, ohne Erwartungen an Regierungen, ihre Probleme selbst lösen und ihr Leben verbessern können, wenn sie sich zusammenschließen. Die Zeichen dafür stehen in der kommenden Zeit gut.