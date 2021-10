Struktureller Rassismus

Sommer/imago Schuften für die Profite deutscher Konzerne: Familie aus der Türkei, vor dem Opel-Werk in Rüsselsheim (1984)

Es ist 60 Jahre her, dass die ersten Gastarbeiter aus der Türkei in der Bundesrepublik Deutschland ankamen. Gesucht wurden billige, gesunde und taugliche Arbeitskräfte, die für eine befristete Zeit für deutsche Konzerne arbeiten sollten. Neben dem Interesse an billigen Arbeitskräften diente die Zuwanderungspolitik dazu, die Konkurrenz unter den Arbeitern zu verschärfen, Löhne und Arbeitsbedingungen zu drücken und damit als ganzes die Arbeiter gegeneinander auszuspielen. Die Konzerne versuchten etwa die Leichtlohngruppen, in die die Gastarbeiter – und vorneweg die Frauen – in den 60er Jahren eingruppiert wurden, auf andere Bereiche auszuweiten. Der Vorstoß scheiterte nicht zuletzt am Widerstand der Kolleginnen und Kollegen unabhängig von ihrer Herkunft.

Die Gastarbeiter sammelten sich in den Ballungsgebieten, vor allem in Industriemetropolen, und wurden Teil des bundesdeutschen Wirtschaftswunders. Sie schrieben mit an der Geschichte, blieben aber unbekannt. Es erinnert an die Geschichtsbücher, in denen von Cäsars Triumphen, Alexanders Eroberungen oder Kleopatras Pyramiden gesprochen wird, während die Soldaten und Arbeiter mit keiner Silbe erwähnt werden. Dabei waren sie es doch, die mit ihrem Schweiß und Blut bezahlten. So verblassen auch die Gesichter der am Band großer Automobil- oder Stahlbetriebe hart arbeitenden, türkeistämmigen Gastarbeiter.

Gekommen für ein paar Jahre, um mit dem Angesparten sich in der alten Heimat etwas aufzubauen, blieben sie, weil sie eine neue Heimat gefunden hatten. Kinder und Ehepartner wurden nachgeholt, mit der Zeit wurden die ersten Kinder sogar in Deutschland geboren und gingen hier zur Schule, spätere Generationen studierten. Sie oder ihre Nachfahren eröffneten Geschäfte, kauften Eigentum, wurden Wissenschaftler, Anwälte, Pfleger und Erzieher.

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel erinnerte am Freitag daran, dass es »lange gedauert« hat, »bis deutsche Bundesregierungen anerkannt haben: Deutschland ist ein Einwanderungsland«. Dass Angeworbene automatisch wieder zurückkehren, war eine »große Fehlannahme«. Sie wurden Bürger, obwohl Deutschland ihnen den Weg dahin »nicht immer leicht gemacht hat«, erklärte Piel dann leider doch beschwichtigend.

Gelungene Beispiele der sogenannten Integration waren keine Selbstläufer, sondern entstanden meist durch den immensen Aufwand der Migrantinnen und Migranten trotz heftigster Widerstände von politischen und gesellschaftlichen Kräften, die dem Zusammenleben schaden und die Integration hemmen wollten. Die historische, positive Wende in der deutschen Zuwanderungspolitik, das heißt die Abkehr vom staatsbürgerlichen Prinzip des »Blutrechts«, verfehlte die Chance, auch die faktische, gleichberechtigte Teilhabe von Migrantinnen und Migranten zu stärken. Ausgrenzung, Vorurteile und struktureller Rassismus prägten weiterhin den Arbeits- und Lebensalltag mit dem Effekt, dass sie bei Teilen der Migranten zu Rückzugtendenzen führten. Dies nährte den Boden für die Einflussnahme und Aktivitäten türkischer Lobbyorganisationen, die unter anderem die Benachteiligung von Migranten für nationalistische Zwecke oder innen- und außenpolitische Ziele der türkischen Regierung ausnutzen.

So ist zu beobachten, dass die türkische Regierung ihren politischen Aufwand gegenüber den Türkeistämmigen verstärkt hat. Grundpfeiler dieser Politik sind erstens, dass die Türkeistämmigen im Ausland als »Diaspora« betrachtet werden, zweitens die Identifikation mit Ankara aktiv gefördert wird und drittens die Türkeistämmigen in Deutschland durch die Konstruktion einer »nationalen, religiösen Zugehörigkeit« für innen- beziehungsweise außenpolitische Belange und Ziele Ankaras mobilisiert werden.

Das Zusammenleben befindet sich im Spannungsverhältnis zwischen einer Integrationspolitik, die sich von Ausgrenzung, Spaltung und strukturellem Rassismus nicht befreien kann und will, und den aktiven Identifikations- und Mobilisierungsanstrengungen der türkischen Regierung und ihren Lobbyorganisationen.