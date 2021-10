Auf dem Boden bleiben

Sebastian Gollnow/dpa

Wegen eines Warnstreiks beim Dienstleister Wisag sind am Flughafen in Frankfurt am Main am Freitag Dutzende Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Coronaprämie von 1.500 Euro netto und eine Lohnerhöhung von mindestens 90 Euro ab dem kommenden Jahr. Das Unternehmen hatte den Warnstreik als »vollkommen unangemessen und unverhältnismäßig«. kritisiert. Statt der ursprünglich geplanten 72 Flüge habe man die Zahl der stattfindenden Verbindungen auf 26 verringert, sagte eine Wisag-Sprecherin. (dpa/jW)