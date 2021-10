»Der Entwurf ist durch und durch reaktionär«

Roberto Pfeil/dpa Behelmte Polizeibeamte kesseln einen Teil der Demonstranten in Düsseldorf ein (26.6.2021)

Ein weiteres Mal mobilisiert das Bündnis »Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten!« zur Großdemonstration in Köln an diesem Sonnabend. Warum gehen Sie erneut auf die Straße?

Wir wollen verhindern, dass der reaktionäre Gesetzentwurf für ein neues Versammlungsgesetz aus dem Haus von CDU-Innenminister Herbert Reul verabschiedet wird. Mit der nunmehr dritten Großdemonstration, die sich gegen die Schleifung der Grund- und Freiheitsrechte sowie die geplanten Eingriffe in das Versammlungsrecht richtet, machen wir das wahr, was wir angekündigt haben. Über 150 Organisationen und Gruppierungen haben sich mittlerweile unserem landesweiten Bündnis angeschlossen. Wir erhalten von allen Personenkreisen Unterstützung, die konkret von den geplanten Verschärfungen betroffen wären: Gewerkschaftsgliederungen, Klima- und Umweltschützer, Organisationen aus der Antifa- und der Friedensbewegung sowie auch Fußballfans.

Wie ist das gelungen?

Wir alle wären nicht nur auf dem Papier von den geplanten Verschärfungen des Versammlungsrechts durch die »schwarz-gelbe« Landesregierung betroffen. Am Donnerstag demonstrierten beispielsweise Mitglieder von Verdi und der IG BAU während der Sitzung des Innenausschusses vor dem Düsseldorfer Landtag. Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt hat sich bereits mehrfach öffentlich eindeutig positioniert und klargestellt, dass der Gesetzentwurf »unbedingt gestoppt werden« müsse, da dadurch die Durchführung und Organisation von Demonstrationen völlig unverhältnismäßig erschwert würde. Auch fürchten die Gewerkschaften, dass das in dem Entwurf festgeschriebene »Militanzverbot«, welches etwa das Tragen ähnlicher oder identischer Kleidung kriminalisieren würde, auch bezüglich der bei Streiks oftmals zum Einsatz kommenden gelben Westen angewandt werden könnte.

Und wie würde sich das Gesetz auf Ihre Arbeit in Duisburg auswirken?

Wir mobilisieren aktuell gegen einen geplanten Aufmarsch des rassistischen »Pegida«-Netzwerkes am 8. November in Duisburg. Würde das Gesetz dann schon angewendet werden, müssten wir mit der Veröffentlichung der persönlichen Daten unserer Anmelder durch die Polizei rechnen. Unsere Ordner müssten ihre Personalien abgeben und würden überprüft. Schwarze Kleidung könnte als Verstoß gegen das sogenannte Militanzverbot gewertet und friedliche Blockadeaktionen wesentlich einfacher kriminalisiert werden.

Im Mai stehen Landtagswahlen an, und laut aktuellen Umfragen hätten CDU und FDP dann keine Mehrheit mehr. Hat sich dieses Gesetz damit dann nicht erledigt?

Nein, das Gesetz kann noch vor der Wahl verabschiedet werden. Und wir möchten unsere Politik nun wirklich nicht nach Meinungsumfragen ausrichten, die morgen schon wieder ganz anders aussehen können. Innenminister Reul sollte sich lieber um rechte Netzwerke in der NRW-Polizei kümmern. Da hätte er genügend zu tun. Und wenn das nicht reicht, kann er sich ja mit den kruden und im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlichen politischen Einlassungen seines Parteifreundes, des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen, befassen, der die CDU immer weiter nach rechts in Richtung AfD öffnet.

Die FDP rückte bereits von dem Entwurf ab und kündigte an, dass es zu weiteren Änderungen kommen werde. Deshalb noch mal: Hat sich die Angelegenheit damit nicht faktisch erledigt?

Überhaupt nicht, denn es geht ja hier nicht um einzelne Korrekturen an dem Gesetzentwurf, der durch und durch reaktionär ist und jedwede Proteste von vornherein als eine Art Störfaktor und Provokation einstuft. Wir stehen für das genaue Gegenteil dieser Politik der Landesregierung. Wir wollen, dass die Menschen für ihre Ziele auf die Straße gehen können, ohne Opfer staatlicher Repression oder von Polizeigewalt zu werden wie wir bei unserer ersten Großdemonstration in Düsseldorf. Ein Minister, der die Verfassung in seinem Amt schützen sollte, diese jedoch de facto bekämpft, wie Reul es tut, hat in einer solchen Position nun wirklich nichts zu suchen und sollte umgehend entlassen werden.