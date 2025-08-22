Tickets für 31. Rosa-Luxemburg-Konferenz am 10. Januar 2025 in Berlin

»Kopfüber in den Krieg – Gegen Rüstungswahn und mediale Mobilmachung« –

so lautet der Titel der 31. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am 10. Januar 2026 in den Wilhelm Studios in Berlin stattfindet.

Wir freuen uns bereits über die Zusagen von Pablo Iglesias, Noelle Hanrahan, Mumia Abu-Jamal, Robert Saleem Holbrook, Cinzia Dellaporta und Jörg Goldberg, als Redner an der Konferenz teilzunehmen.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie in den kommenden Wochen und Monaten hier sowie in der Tageszeitung junge Welt.

