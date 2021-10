jW Dietmar Dath: Gentzen oder: betrunken aufräumen

»Warum leben wir bisher noch nicht in der Welt, in der wir leben könnten, wenn wir die technischen Mittel, über die wir verfügen, zum Wohle aller einsetzen würden?«

Das Erbe des deutschen Logikers Gerhard Gentzen begleitet uns bis in die Gegenwart: die schier unendlich scheinende Rechenleistung der Computer. Doch wer erinnert sich an ihn?

Dietmar Dath erzählt in seinem ein Jahrhundert umfassenden Roman von jemandem, der noch unsere Gegenwart prägt, einer nahen Apokalypse und dem Leben danach. Ein Panorama dessen, was war, was ist und was sein könnte.

Moderation: Peter Merg (jW-Feuilleton) und

Daniel Bratanovic (jW-Thema)

Die Veranstaltungen kosten Geld, die wir nicht mit den Einnahmen aus dem Kartenverkauf aufgrund der wenigen Plätze decken können. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen online und den frei zugänglichen Online-Stream freuen wir uns daher über Spenden auf folgendes Konto: DE 25 1005 0000 0190 7581 55, Verlag 8. Mai GmbH, BELADEBEXXX. Vielen Dank!

Die Bücher der Lesewoche können im Onlineshop der jungen Welt bestellt werden.

Den Stream zur Veranstaltung finden Sie hier: