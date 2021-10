Moskau: US-Kriegsschiff im Japanischen Meer abgedrängt

Russian Defense Ministry Press Service Der US-Zerstörer »USS Chafee«, zu sehen auf einem Ausschnitt aus dem Video des russischen Verteidigungsministeriums

Wladiwostok. Im Japanischen Meer ist es nach russischen Angaben zu einem Zwischenfall mit einem US-Kriegsschiff gekommen. Es habe während einer russisch-chinesischen Militärübung versucht, in Russlands Hoheitsgebiet einzudringen, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau mit. Es veröffentlichte ein Video, das den US-Zerstörer »USS Chafee« unweit des russischen Marineschiffs »Admiral Tributs« zeigte. Die US-Seite sei über Funk gewarnt und das Schiff abgedrängt worden, hieß es weiter. Wegen des Manövers sei das nicht näher genannte Gebiet zudem für die Schifffahrt gesperrt, teilte das Ministerium weiter mit. In dem Video ist zu sehen, wie das US-Schiff schließlich abdrehte.

Erst im Juni war es zu einem Zwischenfall vor der Halbinsel Krim gekommen. Ein britischer Zerstörer drang nach Angaben Moskaus im Schwarzen Meer in ein Gebiet nahe der Krim ein. Daraufhin hatte ein russisches Kriegsschiff Warnschüsse abgegeben und ein Kampfjet Bomben in den Weg des britischen Zerstörers abgeworfen. (dpa/jW)