Neoliberales Wortgeklingel

Es ist vermutlich kein Zufall, dass es außerparlamentarische Bewegungen sind, von denen aktuell der energischste Widerstand gegen die sich abzeichnende »Ampel«-Koalition im Bund kommt. Die Partei Die Linke ist nach dem Debakel bei der Bundestagswahl noch vor allem mit sich selbst beschäftigt. Folglich sind es Bewegungen wie »Fridays for Future« oder Netzwerke wie ATTAC, die in Berlin zum Start der Koalitionsgespräche am Freitag und am Sonntag Tausende auf die Straße brachten. Und es sind deren oft junge Führungsleute, die die Kritik auf den Punkt bringen. So wie Ronja Weil, Sprecherin von Ende Gelände, die im Interview mit junge Welt vom Mittwoch ebenso unbekümmert wie drastisch formulierte: »Von den Koalitionsverhandlungen erwarten wir nichts außer schmutzigen Deals.«

Die drei Parteien haben es mit ihrem Sondierungspapier in Rekordzeit geschafft, bei fast allen Themen Protest zu provozieren. Das liegt vor allem daran, dass sich die FDP in vielen Punkten durchgesetzt hat und SPD und Bündnis 90/Die Grünen Kernforderungen geopfert haben. Schon der Stil des zwölfseitigen Papiers lässt den Einfluss der Liberalen erkennen. Es wimmelt von neoliberalem Neusprech, von Floskeln und Wortgeklingel.

Auch die Phrase vom »verlässlichen und aktivierenden Sozialstaat« findet sich im Papier. Den Bürgern solle Teilhabe ermöglicht, sie sollten vor Armut geschützt werden. Kritiker wie der Paritätische Wohlfahrtsverband reichen solche wolkigen Aussagen nicht. Der Verband erklärte am 15. Oktober, er vermisse im Sondierungspapier das Ziel, »die Armut in diesem Land zu beseitigen und die tief gespaltene Gesellschaft wieder zusammenzuführen«. Es seien auch positive Punkte aufgeführt, so die Kindergrundsicherung. Doch vieles stehe unter Finanzierungsvorbehalt. Wer Steuererhöhungen zum Tabu erkläre, mache sich »schlicht handlungsunfähig«, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. »Der Verzicht auf eine stärkere Heranziehung sehr hoher Vermögen und Einkommen zur solidarischen Finanzierung unseres Gemeinwesens droht der Geburtsfehler auch dieser Koalition zu werden«, so Schneider.

Von vielen Seiten wird kritisiert, dass das Sondierungspapier schwammig und unkonkret sei. Auch bei der Digitalisierungspolitik bleibe der Text vage, erklärte der Verein Digitalcourage am Dienstag. Es müsse mehr kommen als Schlagwörter wie »Blockchain-Strategie« oder »Breitbandausbau«. Der Verein publizierte auf seiner Homepage 15 Forderungen. So solle die künftige Koalition die Machtkonzentration der Internetmonopole brechen, ein Verbot biometrischer Überwachung beschließen, die Vorratsdatenspeicherung beenden und den Verfassungsschutz abwickeln.

Diese Forderungen fallen zum Teil in den Themenbereich Innenpolitik, zu dem im Sondierungspapier wenig zu finden ist. Das bemängelt Ulla Jelpke, bis vor kurzem innenpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Bundestag. Es werde in einer »Ampel«-Koalition vermutlich ein paar Zugeständnisse wie das Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre geben, »ansonsten wird sich am restriktiven Kurs in der Innenpolitik kein Jota ändern«, erklärte Jelpke am Sonntag gegenüber jW. Dass im Papier »Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus und Linksextremismus« in einem Atemzug genannt würden, zeige etwa, dass man weiterhin Neonazis mit Linken auf eine Stufe stellen wolle.

Böse Überraschungen drohen im Bereich Arbeit. Die Formulierung im Sondierungspapier, es sollten Wünsche nach einer »flexibleren Arbeitszeitgestaltung« aufgegriffen werden, darf als Drohung aufgefasst werden. So warnte Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), am Dienstag in der Taz, durch Betriebsvereinbarungen könnten bestehende Arbeitszeitregelungen aus Tarifverträgen unterlaufen werden.

Bisher eher untergegangen ist der Umstand, dass die »Ampel«-Koalition das Planungsrecht umkrempeln könnte. Im Sondierungspapier heißt es: »Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzung.« Mehrfach ist von Beschleunigung von Planungsverfahren die Rede. Norbert Hackbusch, Linke-Bürgerschaftsabgeordneter in Hamburg, hatte auf diesen Punkt im jW-Interview vom 7. Oktober hingewiesen. Am Sonnabend erklärte er gegenüber dieser Zeitung, er befürchte eine »radikale Beschränkung demokratischer Instrumente«, etwa eine Verkürzung von Einspruchsfristen oder eine Abschaffung des Verbandsklagerechts. Die künftige Regierung könne das mit dem Argument durchsetzen, der Kampf gegen den Klimawandel sei nur mit einem schnellen und kräftigen Ausbau neuer Technologien zu meistern.