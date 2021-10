Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußballiga (DFL) unterstützt Amateurvereine unterhalb der dritten Liga mit rund 1,7 Millionen Euro für die Ausbildung von Spielern. Wie die DFL am Dienstag mitteilte, soll damit das Debüt von 61 Spielern in der Bundesliga und zweiten Bundesliga während der vergangenen Saison honoriert werden. Ausgeschüttet wird die Ausbildungshonorierung an 107 Vereine, bei denen diese Spieler gefördert wurden. (sid/jW)