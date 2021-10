imago/ZUMA Press

Frage der Legitimation

Zu jW vom 9./10.10.: »Polen am Wendepunkt«

Auch hier gilt der Grundsatz »Lex superior derogat legi inferiori«. Nur welches von beiden ist das höherrangige Recht, das der EU oder das Polens? Diese Frage ist nicht nur eine juristische, sondern geht weit darüber hinaus und trifft – eingedenk der seinerzeitigen Konstituierung der EU bar jeglicher verfassunggebender Volksbefragungen in den jeweiligen Mitgliedsländern und damit über die Köpfe der Bürger hinweg – die zentrale Frage nach der demokratischen Legitimation der Europäischen Kommission schlechthin. Die EU ist weder ein Staat noch ein Staatenbund, sondern eine von Anfang an fragwürdige kontraktualistische Konstruktion von sich in dirigistischer Weise über die Souveränität der jeweiligen Mitgliedstaaten hinwegsetzenden Partikularinteressen und -intentionen supranationaler Konzerne. Die Causa Polska legt jetzt somit genau diesen Geburtsfehler der EU bloß, der im nachhinein von Brüssel weder mit Geld noch mit Drohungen korrigiert werden kann und im Extremfall sogar zum politischen Exitus des mit steigender Mitgliederzahl zunehmend fragiler werdenden Gesamtkonstrukts führen könnte.

Reinhard Hopp, Berlin

Mentale Kriegsvorbereitung

Zu jW vom 12.10.: »EU: Mehr Sanktionen gegen Moskau wegen Krim«

Es gibt Sanktionen, die erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Die in der Meldung genannten gehören jedoch nicht dazu. Ihr Wert besteht lediglich darin, dass Kontakte zwischen Russland und der EU unterbunden werden sollen, auf allen Gebieten: bei Meinungsaustausch, im Sport (Olympische Spiele), Handel (Erdgas). Privatreisende müssen in Quarantäne, weil russische Impfstoffe, die in 40 Ländern anerkannt sind, in der EU nicht gelten. Auch das sind Sanktionen. Der Hauptnutzen dieser Sanktionen besteht jedoch darin, dass man sie erwähnen kann und dass selbst linke Parteien und Tageszeitungen sich dem anschließen. Zur schleichenden, über Jahre verteilten mentalen Kriegsvorbereitung gehört es, dass mehrmals wöchentlich oder täglich in den Medien daran erinnert wird, dass Russland angeblich ukrainisches Territorium okkupiert. Steter Tropfen höhlt den Stein. So eine Stigmatisierung braucht Zeit. Selbst Goebbels benötigte sechs Jahre täglicher Berichte über die »Gefahren« und »Untaten« des »jüdischen Bolschewismus«, bevor es 1939 losgehen konnte. Dennoch bekannte Hitler damals, dass das deutsche Volk noch nicht reif genug für den Krieg gewesen sei. Machen wir die Gegenprobe: Brachte jW jemals auch nur eine Kurzmeldung darüber, dass die Zugehörigkeit der Falklandinseln zu Großbritannien – durch Volksabstimmung bestätigt – von keinem südamerikanischen Staat anerkannt ist? Wen interessiert das schon, vollkommen uninteressant. Wer erhebt Sanktionen gegen GB? Oder gegen Deutschland, weil sich die Bevölkerung des Saarlandes im 20. Jahrhundert zweimal bei der Staatszugehörigkeit gegen Frankreich und für Deutschland entschieden hat? Ach ja, Russen dürfen so etwas nicht. Was passiert, wenn sich Schottland für unabhängig erklärt und in die EU aufgenommen wird, so wie die Krim in die Russische Föderation? Darf man dann die EU sanktionieren und fleißig als Aggressor hinstellen?

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude, Russland

Gedruckte Zeitung bevorzugt

Zu jW vom 30.9.: »Taz auf Kürzungskurs«

Die Vision von Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann kann nicht überzeugen. Zum einen zeugt die selbst in einer Krise wie der gegenwärtigen stabile Auflage eher davon, dass ein Großteil der bisherigen Stammklientel noch deutlich über das Jahr 2023 hinaus eine gedruckte Tageszeitung bevorzugt. Zum anderen bleibt bei einer App das nicht unerhebliche Problem, dass der Platz auf den meisten Smartphones schon längst mit anderen Anwendungen belegt ist und diese Endgeräte sich ohnehin nicht für längere Reportagen und Analysen eignen. Deshalb sollte der digitale Masterplan noch einmal überdacht werden, zumal die Entwicklung von Apps auch anders als zum Beispiel die Pflege einer normalen Homepage sehr viel Geld kostet und häufig alles andere als reibungslos verläuft, was gerade einen kleineren Verlag schnell überfordern kann!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Nichtrevolutionäre Situation

Zu jW vom 6.10.: »Probleme ohne Ende«

Der Vorstand der Partei Die Linke sprach in einer ersten Stellungnahme zum Wahlausgang bei der Bundestagswahl 2021 von einer »dramatischen Niederlage«. Er unterstrich, diese »zuallererst selbst zu verantworten« zu haben. Aber sogleich folgte der Satz: »Einige Faktoren lagen außerhalb unseres Einflusses, aber wir müssen uns grundlegende Fragen stellen.« (…) Wie die Partei mit ihren Strukturproblemen im Osten und Westen sowie ihrer widersprüchlichen Kommunikation in Schlüsselfragen zum sozialen Gewissen des Landes werden soll, ist nicht nachvollziehbar. Für die nun angekündigte fruchtbare Diskussion sind nicht einmal klare Ansatzpunkte vorhanden. Erfahrungsgemäß wird es Zustandsbeschreibungen geben oder um Erscheinungen gehen – ohne erkennbare Anwendung der Marxschen dialektischen Analysemethode. (…)

Die KPÖ spricht von der Orientierung auf eine Partei, die sich der Sorgen der Menschen im Alltag annimmt, darüber hinaus aber auch fähig ist, überzeugend Antworten auf »übergeordnete«, nicht von jedem Menschen als alltäglich angesehene Fragen zur Sicherung der Zukunft der Menschheit, des Friedens, der Umwelt, des Klimas zu geben. (…) Damit verbunden ist die Aufforderung, im Wirken der Linken einheitlich für ein überzeugendes Welt- und Gesellschaftsverständnis zu sorgen. Dazu gehört heute mehr denn je, dass die Außenpolitik als fester Bestandteil des Klassenkampfes angesehen wird und im Wirken der Linken einen gebührenden Platz einnimmt. (…) Für längere Zeit werden die Linken noch in einer nichtrevolutionären Situation um die Erweiterung ihres Einflusses kämpfen müssen, also in einer Situation, in der die Unzufriedenheit zunimmt, aber deren Träger noch nicht reif sind für eine Selbstbefreiung.

Bruno Mahlow, Berlin