imago/ZUMA Press Gut für den Nachbarschaftsfrieden: Elvis Costello klingt immer noch frischer

Elvis Costellos frühe Alben überführten die Energie der Punk-Ära in klassisches Songwriting, schrieb Dave Simpson letztes Jahr im Guardian anlässlich eines elektrisierenden Liveauftritts in London kurz vor der Pandemie. Nirgends war das so deutlich wie auf seinem zweiten Album »This Year’s Model« (1978), das immer noch unglaublich frisch, wie aus einem Guss klingt. Hör dir zu Hause an einem Freitag abend den dritten Track »The Beat« an, treib den Mieter unter dir endgültig in den Wahnsinn mit dem darauf folgenden »Pump It Up« – dem Song, mit dem Costello sein Konzert 2016 in Bristol eröffnete. Bis zum zweiten Takt blieb es tatsächlich bestuhlt.

Es stand ja auch nicht ohne Grund »… & The Attractions« auf den Plattenhüllen: Die Band war großartig, wie Costello selbst immer wieder betont. Zwar überwarf er sich später mit Bassist Bruce Thomas, aber das hindert ihn nicht daran, das Spiel der Band Sylvie Simmons gegenüber in einem aktuellen Mojo-Interview als »sensational« zu bezeichnen: »Pass mal auf. Finde mir drei Leute, die heute so spielen können, geschweige denn damals. Kannst du nicht. Und damals wussten wir noch nicht genug, um das kaputtzukriegen.«

Die Songs auf »This Year’s Model«, produziert von Nick Lowe, sind kompakt, selten länger als drei Minuten (»Er wollte immer schnell zum Ende kommen«, sagt Costello). Costello selbst spielte auf seiner Fender keine Soli, sondern eher den Rhythmuspart, was wiederum Bruce Thomas am Bass Möglichkeiten gab, schlingernde Melodielinien hinzulegen, die die Songs untergründig aufwirbelten. Dazu Pete Thomas’ treibendes, variables Drumming und Steve Nieves verfremdete Keyboardsounds – fertig war der dichte und doch federnde Sound, der durch den weisen Verzicht auf hallende Drums, Synthesizer und ähnliche Spät-70er- und Früh-80er-Gimmicks heute noch, wie eingangs gesagt, so frisch klingt.

Genau dieses Album ist nun als »Spanish Model« neu herausgekommen. Es ist ein spanisches Remake – alles klingt wie damals, aber nahezu ohne Costellos schneidende, rotzige Stimme. Statt dessen wurden die Songs Künstlern aus Lateinamerika und Spanien gegeben, die die Texte übersetzten und auf Spanisch singen. Manchmal schwebt Costellos Originalstimme wie die eines Geistes dazu, für eine Zeile, den Refrain oder ein Outro – dann ist sie wieder weg. Durch den Kontrast der anders, meist weicher klingenden Stimmen mit der im besten Sinne »dreckig« spielenden Band wird die Energie und Qualität der Songs wie der Band auf neue Art deutlich. Gerade die Künstlerinnen erzeugen hier diesen Effekt durch die Klangfarbe ihrer Stimme, auch wenn z. B. Nina Diaz »No Action« und Raquel Sofía Y Fuego »(I Don’t Want to Go to) Chelsea« eher im Joan-Jett-Gedächtnistimbre röhren. Was auf Spanisch übrigens ganz hinreißend wirkt – anstelle von Lederjacke und schweren Stiefeln assoziiert man Kippe im Mundwinkel zu Abendsonne.

Die Chilenin Cami singt dagegen klar und hell den Titelsong »This Year’s Girl«, der, so stellt es Costello zumindest heute dar, als Replik auf Mick Jaggers misogynes »Stupid Girl« (1966) gedacht war. Wo Jagger und Co. das oder die Mädchen narzisstisch motiviert niedermachen, kritisiert Costellos Originaltext Männer, die sich nicht wirklich für die Frauen und ihre Gefühle interessieren: »Cause you don’t really give a damn / About this year’s girl.« Costello dazu: »Ich wollte ›Stupid Girl‹ auf den Kopf stellen. Und jetzt drehen wir’s abermals um, indem Cami es singt und die Band sich dazu austobt wie eh und je.«